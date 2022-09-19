影／台中北區藏博弈洗錢據點 中警選前查獲31人斷金流

年底大選將至，台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，分別在本月初、月中破獲以洪姓男子為首的賭博據點，以及陳姓、林姓男子為首的洗錢集團，一共逮回31名涉案人，查扣不法贓款超過21萬餘元、賭具、手機等贓證物，全案警詢後依洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第二分局永興派出所3日晚間獲報，北區北興街大樓內有聚賭情事，經員警到場查處，現場為負責人洪男（28歲）、8名賭客。經查，洪男在臉書召攬牌友，入場後向洪兌換籌碼進行賭博；警方當場查扣麻將4副、籌碼及賭資1.2萬元，洪男依賭博罪移送檢方，賭客8人則依社會秩序維護法裁罰。

二分局另外在13日時接獲線報，陳男（33歲）、林男（29歲）經營洗錢集團，陳為首腦，負責指揮旗下成員收購人頭帳戶；林則負責洗錢工作，將詐欺贓款逐層轉帳，專案人員蒐證後，持搜索票、拘票將集團負責人查緝到案，查扣智慧型手機9支、現金20.6萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例送辦。

第二警分局表示，為淨化選前治安，遏止賭博行為，端正社會風氣，從9月5日至15日執行專案，一共查獲職業賭場1件9人、網路賭博7件11人、以及陳男、林男為首的11人洗錢集團，一共查獲9件案件、涉案人31名。