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影／台中北區藏博弈洗錢據點 中警選前查獲31人斷金流

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

年底大選將至，台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，分別在本月初、月中破獲以洪姓男子為首的賭博據點，以及陳姓、林姓男子為首的洗錢集團，一共逮回31名涉案人，查扣不法贓款超過21萬餘元、賭具、手機等贓證物，全案警詢後依洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第二分局永興派出所3日晚間獲報，北區北興街大樓內有聚賭情事，經員警到場查處，現場為負責人洪男（28歲）、8名賭客。經查，洪男在臉書召攬牌友，入場後向洪兌換籌碼進行賭博；警方當場查扣麻將4副、籌碼及賭資1.2萬元，洪男依賭博罪移送檢方，賭客8人則依社會秩序維護法裁罰。

二分局另外在13日時接獲線報，陳男（33歲）、林男（29歲）經營洗錢集團，陳為首腦，負責指揮旗下成員收購人頭帳戶；林則負責洗錢工作，將詐欺贓款逐層轉帳，專案人員蒐證後，持搜索票、拘票將集團負責人查緝到案，查扣智慧型手機9支、現金20.6萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例送辦。

第二警分局表示，為淨化選前治安，遏止賭博行為，端正社會風氣，從9月5日至15日執行專案，一共查獲職業賭場1件9人、網路賭博7件11人、以及陳男、林男為首的11人洗錢集團，一共查獲9件案件、涉案人31名。

二分局長陳家銘說，打擊不法不分假期，年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，除強化候選人身安全及確保現場競選活動順利進行，並針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓年底大選順利進行。

台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，半個月來查獲9件31名涉案人，查扣賭金、賭具等贓證物，阻斷歹徒金流。圖／讀者提供
台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，半個月來查獲9件31名涉案人，查扣賭金、賭具等贓證物，阻斷歹徒金流。圖／讀者提供
台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，半個月來查獲9件31名涉案人，查扣賭金、賭具等贓證物，阻斷歹徒金流。圖／讀者提供
台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，半個月來查獲9件31名涉案人，查扣賭金、賭具等贓證物，阻斷歹徒金流。圖／讀者提供
台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，半個月來查獲9件31名涉案人，查扣賭金、賭具等贓證物，阻斷歹徒金流。圖／讀者提供
台中市第二警分局查緝博弈、洗錢不法，半個月來查獲9件31名涉案人，查扣賭金、賭具等贓證物，阻斷歹徒金流。圖／讀者提供

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