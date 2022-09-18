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聯利輪16船員困高雄港半年 何時能回家？航港局曝解方

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因欠款遭貨主提假扣押，船隻今年3月滯留高雄港至今，船上11名陸籍船員、5名印尼籍船員無法下船，猶如在船上坐牢；楊姓船長昨攜帶行李自行下船被逮，檢方訊後要他回船上，至於聯利輪問題何時能解，航港局表示，除非貨主派員解管或法院撤銷假扣押，船員才能回國。

聯利輪原本載運鋼材，今年3月擱淺在台東外海，脫困後被拖帶回高雄港，其中脫救費用經貨主出面處理，已幫大陸籍船東繳清部分欠款，但仍積欠航港局約800多萬元，加上與16名船員有薪資問題，半年來都未見船東出面解決。

據了解，大陸籍貨主與船東有債務尚待解決，今年3月託帶回高雄港後，貨主隨即向法院聲請假扣押，由於船隻遭到扣押，無法駛離高雄港，另依高雄港規定，船舶在港須預留3分之1人力，可惜至今船員間協調未果，造成這艘船出現人道危機。

楊姓船長昨疑與船員爆發爭執，上午11時許，楊男負氣帶著行李下船，但走到高雄港務警察總隊9號管制站，就被港警攔下，依違反入出國移民法移送高雄地檢署。

楊男供稱他們遭囚船上6個月，很想要回家，才拿著行李下船試試看，昨晚9時許，檢方訊後裁定將楊男解送回船，楊約10時許回到船上，整艘船的問題回到原點。

航港局表示，因防疫規定，外籍船員禁止下船，經報請中央疫情指揮中心同意，只要留下4名船員（甲級與乙級船員各2人），其餘12名船員就能在24小時內離境，但船員並未有共識，才會造成16名船員仍無法下船。

航港局表示，目前法院已要求聲請假扣押的貨主提接管計畫，若時限內未提，則會撤銷假扣押，由於該船仍積欠拖帶費用，航港局後續將強制接管，屆時船員就能離境，若貨主仍不出面清償，就走法拍程序，向法院聲請強制執行。

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」，因薪資、欠款船東都未出面解決，船上16人形同遭囚禁在船上，今年6月在船外掛布條抗議。記者張議晨／攝影。本報資料照片
貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」，因薪資、欠款船東都未出面解決，船上16人形同遭囚禁在船上，今年6月在船外掛布條抗議。記者張議晨／攝影。本報資料照片

高雄港 航港局 假扣押

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