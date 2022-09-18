聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎士撞上狗狗摔成重傷 「牠」走在斑馬線上 飼主判無罪
許姓男子3年前帶著飼養的米克斯要到衛武營散步，經過高雄市南京路時，狗狗遭吳姓機車騎士撞擊，吳男摔車後重傷，不僅多處骨折還有併發肺炎，吳質疑許男沒看好狗狗，讓狗亂跑害他摔車提告，高雄地方法院法官審理時，勘驗周邊監視器畫面，發現狗狗是走在斑馬線上，吳超速闖紅燈才撞上，判許男無罪。
判決指出，許男養了一隻黑色米克斯，2019年9月24日清晨5時許，許帶著愛犬經南京路口時，沿著斑馬線要前往衛武營運動，許男走在狗狗後面，沒料經過中央分隔島後，騎在南京路慢車道的吳男，與正在過馬路的米克斯碰撞，吳男倒地後頭部、肩部多處骨折，還併發呼吸衰竭合併細菌性肺炎等重傷。
事後吳男質疑許男沒將狗狗牽好，讓牠在馬路上亂跑，最後害他經過路口時撞上摔車，認為許要負過失責任提告傷害。檢方偵結後，認為許男當時確實沒將狗狗牽好，放任牠在馬路上亂跑，依過失傷害罪將許男起訴。
許男挨告後喊冤，稱當時狗狗雖然沒牽繩，但牠都會聽指令，當天他們是綠燈走斑馬線前往衛武營，沒有違規，如果吳男沒超速、沒闖紅燈，根本就不會撞上狗狗，車禍是吳違規在先，不能怪狗狗妨害交通。
高雄地方法院審理時，法官勘驗路口監視器畫面，許男雖然沒用繩子牽好狗狗，但畫面並無檢方起訴書所稱「狗隻奔竄於人車往來車道」情形，事發前、事發後，許男跟狗狗都是遵從交通規則，走在斑馬線上。
另外，法官根據中央警察大學關於交通號誌鑑定結果，並未認定狗狗、許男有闖紅燈過馬路，而是認定受傷的吳男超速、闖紅燈才肇禍，依罪證有疑，利於被告法則，認為許男當時並未疏縱狗狗在馬路上奔跑，判許男無罪。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言