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騎士撞上狗狗摔成重傷 「牠」走在斑馬線上 飼主判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

許姓男子3年前帶著飼養的米克斯要到衛武營散步，經過高雄市南京路時，狗狗遭吳姓機車騎士撞擊，吳男摔車後重傷，不僅多處骨折還有併發肺炎，吳質疑許男沒看好狗狗，讓狗亂跑害他摔車提告，高雄地方法院法官審理時，勘驗周邊監視器畫面，發現狗狗是走在斑馬線上，吳超速闖紅燈才撞上，判許男無罪。

判決指出，許男養了一隻黑色米克斯，2019年9月24日清晨5時許，許帶著愛犬經南京路口時，沿著斑馬線要前往衛武營運動，許男走在狗狗後面，沒料經過中央分隔島後，騎在南京路慢車道的吳男，與正在過馬路的米克斯碰撞，吳男倒地後頭部、肩部多處骨折，還併發呼吸衰竭合併細菌性肺炎等重傷。

事後吳男質疑許男沒將狗狗牽好，讓牠在馬路上亂跑，最後害他經過路口時撞上摔車，認為許要負過失責任提告傷害。檢方偵結後，認為許男當時確實沒將狗狗牽好，放任牠在馬路上亂跑，依過失傷害罪將許男起訴。

許男挨告後喊冤，稱當時狗狗雖然沒牽繩，但牠都會聽指令，當天他們是綠燈走斑馬線前往衛武營，沒有違規，如果吳男沒超速、沒闖紅燈，根本就不會撞上狗狗，車禍是吳違規在先，不能怪狗狗妨害交通。

高雄地方法院審理時，法官勘驗路口監視器畫面，許男雖然沒用繩子牽好狗狗，但畫面並無檢方起訴書所稱「狗隻奔竄於人車往來車道」情形，事發前、事發後，許男跟狗狗都是遵從交通規則，走在斑馬線上。

另外，法官根據中央警察大學關於交通號誌鑑定結果，並未認定狗狗、許男有闖紅燈過馬路，而是認定受傷的吳男超速、闖紅燈才肇禍，依罪證有疑，利於被告法則，認為許男當時並未疏縱狗狗在馬路上奔跑，判許男無罪。可上訴。

許男和愛犬前往衛武營運動，經過南京路時愛犬被吳姓騎士撞上，吳男摔成重傷，但法官認為是吳男闖紅燈釀禍，判許男無罪。圖／取自Google Map
許男和愛犬前往衛武營運動，經過南京路時愛犬被吳姓騎士撞上，吳男摔成重傷，但法官認為是吳男闖紅燈釀禍，判許男無罪。圖／取自Google Map

狗狗 米克斯

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