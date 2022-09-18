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受刑人戒護住院脫逃 法務部派人赴中監調查究責

中央社／ 台北18日電

台中監獄受刑人陳坤和戒護住院脫逃事件。法務部今天說，指示政風人員赴中監，就戒護外醫人員所涉疏縱人犯部分，主動調查，將儘速查明其等所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處。

台中監獄受刑人陳坤和因骨折16日至中國醫藥大學附設醫院回診，17日下午被發現他破壞腳鐐逃逸，陳男涉及毒品、槍砲等案件，台中地檢署已發布通緝，由全國警察機關依法追緝。

法務部官員指出，昨天傍晚獲知本件受刑人戒護住院脫逃事件後，有4項相關因應處作為。首先，法務部責令矯正署及台中監獄就戒護流程、破壞械具、脫逃過程、通報檢警等經過，儘速釐清查明，並就缺失部分，立即檢討改進。

第2，法務部指示台灣高檢署督導台中地檢署立即成立專案小組全力偵辦本案，台中地檢署於17日晚間9時52分許連夜發布通緝，並徹夜指揮警方積極追緝中。

第3，法務部於台中地檢署發布通緝後，隨即於「檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統」公布含陳坤和相片在內通緝資訊，期能儘早將他緝捕歸案執行，以維護國人安全。

第4，法務部政風小組督同矯正署政風室人員前往台中監獄，就戒護外醫人員所涉疏縱人犯部分，主動進行調查，將儘速查明其等所涉行政及刑事責任，依法究責嚴處，以正綱紀。

脫逃犯陳坤和。記者曾健祐／翻攝
脫逃犯陳坤和。記者曾健祐／翻攝

法務部 通緝 監獄

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