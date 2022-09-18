高雄警設酒駕攔檢站查到自己人 男警拒測遭記一大過

高雄警方又傳出酒駕事件！新興警分局警方昨天深夜至凌晨時分，在轄區設防制酒駕臨檢站，警方攔下滿身酒味的王姓駕駛人，王男拒絕酒測，警方查證身分時，赫見王男是三民一警分局一名內勤警員，酒駕竟查到自家人，分局開考績會記王警一大過處分並調整服務區。

據了解，三民一警分局王姓警員今天凌晨零時30分許，駕駛轎車行經新興區五福路時，巧遇轄區警方的防制酒駕攔檢站，執勤員警發現王男搖下車窗後，車上飄散濃厚酒味，於是要求王男下車酒測。

當時王男堅持拒測，警方登錄身分時，赫見他是自家人，在三民一警分局服務，依規定通報三民一警分局，由於王姓警員堅持拒測，警方先開單舉發，並移置車輛保管。

三民一警分局初步調查，王男在事發前一晚，在小吃店和友人飲酒，坦承喝了2瓶啤酒，凌晨結束聚餐後，直接駕車離開，分局已召開考績會，並呈報是警局將王警記一大過處分，並調整服務地區。

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