臉書社團賣日本藥大陸額溫槍 藥事法緩起訴 繳回94萬

陳姓女子涉嫌在臉書社團、新北淡水一家企業社委由謝女、賴男販賣運動品牌仿冒衣物、日本藥物，及從大陸進口額溫槍和血氧機，4年不法獲利94萬餘元。陳女等3人認罪繳回犯罪所得，士林地檢署偵結給予緩起訴處分並上法治教育課程。

緩起訴書指出，陳女、賴男、謝女明知藥品、醫療器材，非經主管機關許可，不得擅自販賣，陳女在去年4月19日前在臉書社團「某好物市集」刊登販售仿冒的運動品牌衣物。陳女在從2018年1月起至去2021年9月間訂購日本藥品，2020年5月至2021年9月間，從大陸地區輸入血氧機、額溫槍醫療器材，透過臉書或委託謝女賴男在企業社販售。

新北市衛生局去年6月稽查企業社、調查局和保二總隊共2度搜索企業社，查扣仿冒的愛迪達商標衣物包包、星巴克保溫杯手套、Nike襪子等物共3百多件，還有日本止痛藥、感冒藥、胃散、維他命、58支額溫槍、7台血氧機等物。陳女等3人均認罪。

檢方依陳女在臉書社團刊的仿冒商品截圖、產品鑑定報告、食藥署和衛生局函文、企業社外國藥品進貨紀錄販售所得統計表等證物，認定陳女等3人犯販賣禁藥罪、販賣仿冒商品罪，未經核准販賣擅自輸入醫療器材罪。