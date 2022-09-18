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保六總隊男警、女警酒後失態 市警二分局通知保六總隊將2人帶回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

保六總隊官二隊林姓女警曾擔任前副總統呂秀蓮的貼身隨扈，本月8日凌晨2點多，她和姚姓男警官到台南市中西區的酒吧消費，卻在店內狂吐，與店家因清潔費爆發口角，派出所警員獲報處理。市警二分局事後也通知保六總隊，由保六總隊幹部將2人帶回。

據了解，林女長相甜美俏麗，家中經營跆拳道館，高中就奪下全國跆拳道冠軍，因成績優異保送警大，警大74期畢業後以強悍實力選入保六官二隊，掛階2線2警官，入選為首長隨扈，曾任前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前副總統夫人連方瑀的隨扈，22歲時因亮眼外表被注意到，被媒體封為「美少女隨扈」，還曾擔任警情隊副隊長。

林離婚後一直單身，本月8日凌晨2點多，她與小6歲的姚姓男警官一起前往台南中西區的酒吧喝酒，林醉到直接吐在店內地板，不願支付店家要求的1000元清潔費，雙方爆發口角報警。警方獲報到達，姚對店員叫囂，要店員對他「上銬」、「搜身」，林則向警員表示：「學長，都是自己人」。

台南市警二分局說，林女被帶回警局後昏睡，醒來後表明身份。方見她精神狀況穩定，讓她自行離開，並通報保六總隊。

台南警方指出，林事後有託人轉交清潔費給店家，保六總隊調查後也做出行政處分，林被記大過一支，並調職到負責一般勤務的官一隊。至於姚是否被處分，由保六總隊說明。市警二分局事後也已將姚姓男警官和林女行為通知保六總隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保六總隊男警官和女警酒後失態，對台南市PUB家店大小聲。記者黃宣翰／翻攝
保六總隊男警官和女警酒後失態，對台南市PUB家店大小聲。記者黃宣翰／翻攝

台南 隨扈 呂秀蓮

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