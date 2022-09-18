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機車沒裝後照鏡 女警關心反挨撞 婦人吞罰單還要負刑責
高雄70歲黃姓婦人今年5月因機車後照鏡損毀，員警好意攔下提醒，沒想到黃女擔心挨罰，竟催油門衝撞趙姓女警，兩人雙雙倒地，黃女也被依妨害公務送辦，後照鏡毀損最高挨罰1800元，經高雄地方法院審理後，妨害公務罪部分判黃婦3月徒刑，得易科罰金9萬元。
高雄三民二分局警員趙蓓琳，今年5月17日上午8時許在大順、建興路口執勤時，看到黃姓婦人後視鏡損壞，莊員先示意黃女停車，沒料黃見女警上前，不僅不願出示證件、熄火，還加足油門打算離開，最後竟朝員警方向衝撞，莊姓女警遭撞倒後，黃女也因重心不穩，連人帶車摔在一旁。
事後其他員警到場支援，當場對黃女執行保護管束，她供稱因為緊張怕被開單，才會想騎車逃逸；黃女與女警經送醫治療後，女警鈍傷、手腳擦傷，包紮後無礙，黃女則有身體擦傷。
黃女雖然後悔衝撞女警，但黃女不配合警方盤查的行為，最後被依妨害公務罪送辦。未裝後照鏡、不服稽查取締部分，則被依道路交通管理處罰條例告發，處900至1800元罰鍰。
刑法妨害公務罪為6月以上、5年以下徒刑，高雄地院法官認為，黃女沒控制好情緒，在員警執勤時以機車衝撞，妨害警方執行勤務，行為有相當可責性，但考量她違規情況較輕，員警傷勢不重，依刑法59條酌減其刑，判刑3月，得易科罰金9萬元。
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