莽男不滿他人翻閱筆本記 將他上銬拖回家吃官司

40歲洪姓男子因不滿張姓男被害人翻閱他的筆記本，涉嫌以金屬手銬單側將張右手上銬，洪用手抓住手銬另一側，強行將張帶往距離約300公尺遠張住處，張的胞妹見哥哥遭洪上銬，報警法辦起訴。台南地院依洪觸犯強制罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，洪於今年6月13日11點30分，在台南市住處，因張翻閱洪筆記本而心生不滿，竟以金屬手銬單側將張右手上銬，洪則用手抓住手銬另一側，強制將張帶往距離約300公尺遠、張住處，因張遭洪帶返家後，張胞妹見狀，報警究辦，警方循線查獲張涉案法辦、起訴。