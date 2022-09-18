聽新聞
test
0:00 / 0:00
莽男不滿他人翻閱筆本記 將他上銬拖回家吃官司
40歲洪姓男子因不滿張姓男被害人翻閱他的筆記本，涉嫌以金屬手銬單側將張右手上銬，洪用手抓住手銬另一側，強行將張帶往距離約300公尺遠張住處，張的胞妹見哥哥遭洪上銬，報警法辦起訴。台南地院依洪觸犯強制罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，洪於今年6月13日11點30分，在台南市住處，因張翻閱洪筆記本而心生不滿，竟以金屬手銬單側將張右手上銬，洪則用手抓住手銬另一側，強制將張帶往距離約300公尺遠、張住處，因張遭洪帶返家後，張胞妹見狀，報警究辦，警方循線查獲張涉案法辦、起訴。
法官認為，洪所為，觸犯刑法第304條第1項強制罪，審酌洪僅因細故糾紛，不思以理性和平方式解決問題，竟用手銬對被害人上銬，妨害告訴人自由行動權利，視法律如無物，所為不僅造成告訴人心理不安全感，且對社會治安產生不良影響，自應予以責難；衡量洪一切情狀，量處拘役50天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言