黑心仲介！移工來台先繳20萬介紹費 每月還要7千服務費

桃園市一對梁姓夫妻與劉姓男子涉嫌用人頭開立多家空殼公司，透過非法移工招攬同鄉合法移工，又巧立名目收取高額仲介費，移民署調查不法所得超過千萬元，案經桃園地檢署調查，日前依偽造文書等罪起訴。

移民署北區事務大隊機動隊前年底接獲情資，內容指桃園地區有失聯移工剝削同鄉合法移工，遂與桃園專勤隊、新北專勤隊及桃市府等單位聯手追查，最後發現梁姓夫妻與劉男等人在失聯移工背後操控。

專案小組指出，梁男等人以劉男親友當人頭，陸續成立多家空殼公司，再利用反覆加保、退保方式，營造公司營運和人員流動假象，藉此增加聘僱外籍移工配額，再由失聯移工黃姓男子招攬同鄉合法移工，從中抽取利潤。

調查人員表示，梁男等人除向合法移工收取每人美金7000元的高額介紹費，還要求他們每月上繳新台幣7000元到9000元不等的服務費，去年3月搜索時，在梁、劉家中總共找到100多本銀行帳簿，初估2年多時間獲利上千萬。

偵訊時，一名人頭指認劉男，供稱自己與劉男是多年老友，當初是聽聞劉男開店做生意需要員工壯聲勢，才會出借名字給對方，殊不知莫名其妙變老闆，還牽扯非法勾當，但他從頭到尾不知情，也沒拿告劉男一毛錢。

由於人證物證具備，梁、劉等人偵訊時即坦承犯行，桃園地檢署8月底偵結，全案依偽造文書等罪起訴。