跨縣市非法掩埋廢棄物逾7萬噸 集團首腦被判3年10月

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，1年來非法掩埋廢棄物計7萬多噸，台南地院認蔡等17人犯非法清理廢棄物罪分處1年4月至3年10月不等徒刑，計沒收犯罪所得2557萬多元。

檢方起訴蔡男、陳男等3名把風人員、林男等13名曳引車司機，共計17人，據統計，該集團1年來在台南非法掩埋廢棄物共計7萬多噸、總清除處理費用逾10億元，建請法院從重量刑。

台南地院審理後，認蔡犯非法清理廢棄物罪共4罪、應執行3年10月；陳男等3名把風人員之中，2人分處1年5月、1年9月，另1人僅獲利2000元，則獲緩刑3年、支付公庫10萬元；林男等13名曳引車司機則分處1年4月至3年。且分別沒收其犯罪所得，17人總計2557萬多元。

檢警調查，蔡男多年來以此維生，固定與北、中部車隊合作，一旦接獲業者需求，除找地、聘怪手挖洞，再聯絡車隊頭頭，找來下游司機出車，運載廢棄物到指定地點傾倒。

台南市環保局前年12月間接獲檢舉，指麻豆區土地遭違法傾倒廢棄物，專案小組依民眾提供照片以車追人，循線追查出以蔡男為首的環保犯罪集團。

該集團為躲避追緝，分別以Line成立「露營&聚餐群組」及車裝無線電台聯絡，變造或塗抹汙損牌照，且曳引車隊南下過程，還不時變更路線，利用國道一、三號及西濱快速公路進入台南地區，如遇可疑車輛，還會抄錄通報其他車輛，防範跟監。

去年9月間，桃園檢警鎖定林男等3名曳引車司機跟監蒐證，與南檢聯繫合作，同年10月底通知其南下時點，當場在新市區查扣涉案曳引車及挖土機等，並循線追查出佳里、麻豆等地區土地遭傾倒。

林男等司機以每台車4至5萬元不等代價，載運廢棄物南下台南，入夜後經蔡男等人確認掩埋處所周邊無查緝人員，即以無線電通知司機及把風人員，讓曳引車接續進場，每台車收取1萬5千至2萬2千元不等傾倒費用，待作業完成並清除路面輪胎痕跡，每位把風人員可獲得1500至3000元不等酬勞。