快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨縣市非法掩埋廢棄物逾7萬噸 集團首腦被判3年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，1年來非法掩埋廢棄物計7萬多噸，台南地院認蔡等17人犯非法清理廢棄物罪分處1年4月至3年10月不等徒刑，計沒收犯罪所得2557萬多元。

檢方起訴蔡男、陳男等3名把風人員、林男等13名曳引車司機，共計17人，據統計，該集團1年來在台南非法掩埋廢棄物共計7萬多噸、總清除處理費用逾10億元，建請法院從重量刑。

台南地院審理後，認蔡犯非法清理廢棄物罪共4罪、應執行3年10月；陳男等3名把風人員之中，2人分處1年5月、1年9月，另1人僅獲利2000元，則獲緩刑3年、支付公庫10萬元；林男等13名曳引車司機則分處1年4月至3年。且分別沒收其犯罪所得，17人總計2557萬多元。

檢警調查，蔡男多年來以此維生，固定與北、中部車隊合作，一旦接獲業者需求，除找地、聘怪手挖洞，再聯絡車隊頭頭，找來下游司機出車，運載廢棄物到指定地點傾倒。

台南市環保局前年12月間接獲檢舉，指麻豆區土地遭違法傾倒廢棄物，專案小組依民眾提供照片以車追人，循線追查出以蔡男為首的環保犯罪集團。

該集團為躲避追緝，分別以Line成立「露營&聚餐群組」及車裝無線電台聯絡，變造或塗抹汙損牌照，且曳引車隊南下過程，還不時變更路線，利用國道一、三號及西濱快速公路進入台南地區，如遇可疑車輛，還會抄錄通報其他車輛，防範跟監。

去年9月間，桃園檢警鎖定林男等3名曳引車司機跟監蒐證，與南檢聯繫合作，同年10月底通知其南下時點，當場在新市區查扣涉案曳引車及挖土機等，並循線追查出佳里、麻豆等地區土地遭傾倒。

林男等司機以每台車4至5萬元不等代價，載運廢棄物南下台南，入夜後經蔡男等人確認掩埋處所周邊無查緝人員，即以無線電通知司機及把風人員，讓曳引車接續進場，每台車收取1萬5千至2萬2千元不等傾倒費用，待作業完成並清除路面輪胎痕跡，每位把風人員可獲得1500至3000元不等酬勞。

50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，1年來非法掩埋廢棄物計7萬多噸。圖／記者翻攝
50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，1年來非法掩埋廢棄物計7萬多噸。圖／記者翻攝

台南 廢棄物

延伸閱讀

高雄三民區水溝飄異味 環保局揪出槽車深夜偷排送辦

屏縣農地非法堆廢棄物火勢燒逾12小時 消防漏夜搶救

從半導體、3C廢料中淘金

昔電玩大亨周人蔘又捲廢棄物案 律師粗暴阻撓媒體採訪

相關新聞

中火火災空汙 台電挨罰 提訟敗訴

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶去年六月大火，輸煤廊道陷火海燒熔倒塌，黑色濃煙擴散台中、彰化造成空汙，經台中市環保局開罰五百...

莽男不滿他人翻閱筆本記 將他上銬拖回家吃官司

40歲洪姓男子因不滿張姓男被害人翻閱他的筆記本，涉嫌以金屬手銬單側將張右手上銬，洪用手抓住手銬另一側，強行將張帶往距離約...

台東金峰鄉長疑涉弊 30萬交保

台東縣金峰鄉長蔣爭光日前遭檢舉，涉東64縣道工程弊案，台東地檢署本月15日指揮調查站偵辦，將蔣及相關涉案業者帶回偵訊，訊...

疑涉工程弊案交保…台東金峰鄉長：沒事 謝謝大家關心

台東地檢署偵辦金峰鄉東64縣道工程弊案，傳出鄉長蔣爭光遭檢舉涉弊，將相關人員帶回偵訊，3名廠商聲押獲准，另蔣30萬元交保...

黑心仲介！移工來台先繳20萬介紹費 每月還要7千服務費

桃園市一對梁姓夫妻與劉姓男子涉嫌用人頭開立多家空殼公司，透過非法移工招攬同鄉合法移工，又巧立名目收取高額仲介費，移民署調...

跨縣市非法掩埋廢棄物逾7萬噸 集團首腦被判3年10月

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。