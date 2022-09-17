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女網戀戰地軍醫 信貸借款匯157萬 帳戶被警示才知遭詐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓女子在臉書上認識自稱戰地軍醫的網友，聽信對方話術，陸續將大筆虛擬貨幣存入對方電子錢包內，損失157萬餘元，直到自己金融帳戶遭列警示帳戶，才驚覺受騙。

警方調查，嘉義縣50歲邱女，臉書上收到詐騙集團假帳號送來的交友邀請，對方自稱是身處葉門的戰地軍醫，有個10歲的女兒，雙方相談甚歡，還加入LINE好友進一步聊天。

雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑，對方藉故「需要幫小孩付學費」「申請退休需要錢」「沒錢買機票」等，邱女都照單全收，陸續將比特幣存入堆方指定的電子錢包中。

為讓對方離開葉門返回美國，邱女將自己的人壽保單解約變現、用信用卡借款、申請信用貸款，不斷將比特幣存入對方錢包，也提供金融帳戶資料給對方，直到某次到郵局提款，被告知金融帳戶已成警示帳戶，邱女才發現自己遭受詐騙，金融帳戶還被作為詐欺人頭帳戶。

刑事局表示，網路發達、社群媒體盛行，民眾對網路交友有依賴感，容易誤信詐團捏造的形象，詐團常打造專業身分角色，言談間參雜專業術語，短時間就提及約定終生，等到被害人放下心防，就用情緒勒索予取予求，詐取被害人大筆錢財。

雖近2年「假交友」詐騙被害人數僅占整體詐騙案的4%，但通常單一案例就產生高額財損，警方呼籲，民眾對於未曾謀面的網友應提高警覺，切勿輕易透露過多個資，或傳送私密照，以免遭不肖人士利用，若遭遇可疑人事，可撥打165專線查證求助。

雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑。記者李隆揆／翻攝
雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑。記者李隆揆／翻攝
雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑。記者李隆揆／翻攝
雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑。記者李隆揆／翻攝
警方呼籲，民眾對於未曾謀面的網友應提高警覺。圖／警方提供
警方呼籲，民眾對於未曾謀面的網友應提高警覺。圖／警方提供
雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑。記者李隆揆／翻攝
雙方往來近一年，邱女對詐團話術深信不疑。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 葉門

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