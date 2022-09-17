聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東男警追女警不成大鬧分局還想奪槍 法院裁定羈押
台東縣警察局大武警分局一名27歲林姓男警員疑因追求同所黃姓女警不成，持續騷擾遭調單位，未料，15日情緒失控大鬧分局，欲搶奪所長配槍未遂，被記兩大過免職送辦。檢方昨依違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌聲請羈押，法院裁定羈押。
台東地檢署表示，大武分局於15日晚間，發生林警搶奪警槍未遂案件，該分局於案發後報請本署指派檢察官指揮偵辦，經本署邱亦麟檢察官指揮偵辦。經查，林警於今年8月間因對任職同派出所女警有性騷擾及跟蹤騷擾情事，經該女警向長官申訴後，大武分局隨即將其調往成功分局。
林警因不滿上開職務調動，竟於本月15日晚間21時許，在大武分局後方廣場，搶奪偵辦案件中員警配槍，幸因在場員警反應處置得宜，立即壓制林警，並當場逮捕移送偵辦。
經檢察官訊問後，認林警涉嫌違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌，嫌疑重大，有羈押必要，昨向法院聲請羈押，經法院裁准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言