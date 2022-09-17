快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東男警追女警不成大鬧分局還想奪槍 法院裁定羈押

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣警察局大武警分局一名27歲林姓男警員疑因追求同所黃姓女警不成，持續騷擾遭調單位，未料，15日情緒失控大鬧分局，欲搶奪所長配槍未遂，被記兩大過免職送辦。檢方昨依違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌聲請羈押，法院裁定羈押。

台東地檢署表示，大武分局於15日晚間，發生林警搶奪警槍未遂案件，該分局於案發後報請本署指派檢察官指揮偵辦，經本署邱亦麟檢察官指揮偵辦。經查，林警於今年8月間因對任職同派出所女警有性騷擾及跟蹤騷擾情事，經該女警向長官申訴後，大武分局隨即將其調往成功分局。

林警因不滿上開職務調動，竟於本月15日晚間21時許，在大武分局後方廣場，搶奪偵辦案件中員警配槍，幸因在場員警反應處置得宜，立即壓制林警，並當場逮捕移送偵辦。

經檢察官訊問後，認林警涉嫌違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌，嫌疑重大，有羈押必要，昨向法院聲請羈押，經法院裁准。

台東縣警察局大武警分局一名27歲林姓男警員疑因追求同所黃姓女警不成，持續騷擾遭調單位，15日情緒失控大鬧分局，欲搶奪所長配槍未遂，被記兩大過免職送辦。檢方昨依違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌聲請羈押，法院裁定羈押。記者尤聰光／翻攝
台東縣警察局大武警分局一名27歲林姓男警員疑因追求同所黃姓女警不成，持續騷擾遭調單位，15日情緒失控大鬧分局，欲搶奪所長配槍未遂，被記兩大過免職送辦。檢方昨依違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌聲請羈押，法院裁定羈押。記者尤聰光／翻攝

跟蹤騷擾 檢察官 性騷擾

延伸閱讀

跟騷女警搶奪同事配槍 台東26歲警遭羈押

台東男警追女警碰壁…大鬧分局還想奪槍 悲慘下場曝光

太失控！台東傳男警愛不到女警大鬧分局 竟還想搶所長配槍

付不出千萬和解金求長輩協助 瑪莎拉蒂3煞：羈押很痛苦

相關新聞

中火火災空汙 台電挨罰 提訟敗訴

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶去年六月大火，輸煤廊道陷火海燒熔倒塌，黑色濃煙擴散台中、彰化造成空汙，經台中市環保局開罰五百...

莽男不滿他人翻閱筆本記 將他上銬拖回家吃官司

40歲洪姓男子因不滿張姓男被害人翻閱他的筆記本，涉嫌以金屬手銬單側將張右手上銬，洪用手抓住手銬另一側，強行將張帶往距離約...

台東金峰鄉長疑涉弊 30萬交保

台東縣金峰鄉長蔣爭光日前遭檢舉，涉東64縣道工程弊案，台東地檢署本月15日指揮調查站偵辦，將蔣及相關涉案業者帶回偵訊，訊...

疑涉工程弊案交保…台東金峰鄉長：沒事 謝謝大家關心

台東地檢署偵辦金峰鄉東64縣道工程弊案，傳出鄉長蔣爭光遭檢舉涉弊，將相關人員帶回偵訊，3名廠商聲押獲准，另蔣30萬元交保...

黑心仲介！移工來台先繳20萬介紹費 每月還要7千服務費

桃園市一對梁姓夫妻與劉姓男子涉嫌用人頭開立多家空殼公司，透過非法移工招攬同鄉合法移工，又巧立名目收取高額仲介費，移民署調...

跨縣市非法掩埋廢棄物逾7萬噸 集團首腦被判3年10月

台南檢警偵辦50歲蔡姓男子為首環保犯罪集團，長期將北、中部事業機構營建混合物等一般事業廢棄物運送至台南國有、台糖及私人土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。