台東男警追女警不成大鬧分局還想奪槍 法院裁定羈押

台東縣警察局大武警分局一名27歲林姓男警員疑因追求同所黃姓女警不成，持續騷擾遭調單位，未料，15日情緒失控大鬧分局，欲搶奪所長配槍未遂，被記兩大過免職送辦。檢方昨依違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、搶奪未遂及妨害公務罪嫌聲請羈押，法院裁定羈押。

台東地檢署表示，大武分局於15日晚間，發生林警搶奪警槍未遂案件，該分局於案發後報請本署指派檢察官指揮偵辦，經本署邱亦麟檢察官指揮偵辦。經查，林警於今年8月間因對任職同派出所女警有性騷擾及跟蹤騷擾情事，經該女警向長官申訴後，大武分局隨即將其調往成功分局。

林警因不滿上開職務調動，竟於本月15日晚間21時許，在大武分局後方廣場，搶奪偵辦案件中員警配槍，幸因在場員警反應處置得宜，立即壓制林警，並當場逮捕移送偵辦。