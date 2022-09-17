跟騷女警搶奪同事配槍 台東26歲警遭羈押
台東26歲林姓員警因跟蹤女同事遭調職，15日晚間向長官表達不滿後情緒失控搶奪正在偵辦案件的員警配槍，當場遭逮捕移送偵辦，檢方訊後聲押獲准。
台東地檢署今天發布新聞稿指出，大武警分局林姓員警今年8月間對任職於派出所女員警有性騷擾及跟騷擾情勢，被申訴後，警分局將林員調往成功警分局服務。
檢方表示，林員因不滿職務調動，15日晚間9時許在大武警分局後方廣場，搶奪正在偵辦案件的員警配槍，所幸在場員警即時反應，立即壓制林員，當場遭逮捕移送偵辦。
案經檢察官訊問後，檢方指出，參酌相關事證，認定林員涉嫌違反性騷擾防治法第25條第1項性騷擾、跟蹤騷擾防制法第18條第1項實行跟蹤騷擾行為、刑法搶奪未遂及妨害公務罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押必要，且有反覆實施之虞，16日向法院聲請羈押，經法院裁准。
事發後，台東縣警局立即召開考績會議決議，昨天下午做出處分，以破壞紀律情節重大、意圖搶奪警械脅迫、恐嚇長官及同事予以記2大過免職，陳報警政署核定汰除。
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