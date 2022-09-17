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以為沒人要！69歲翁撿走故障馬達 涉竊遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓女子經營便當店，店內加壓馬達故障，維修工將馬達放置騎樓準備修理，未料遭李姓男子撿走，警方循線找回李男及馬達，李稱「以為是沒人要的」才撿走馬達，仍遭依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方調查，賴女店內加壓馬達近日故障，請維修工修理時，先將馬達放置在店門前騎樓，未料遭69歲李姓男子撿走，放在機車腳踏板處騎車離開。

北市南港分局南港派出所獲報後派員調查，案發兩小時內循線查獲李男到案，並尋回失竊馬達；據悉，李男平時常撿拾廢棄金屬回收，他到案供稱，是以為該馬達是沒人要的，才直接撿走，未料觸法。

警方表示，全案詢後依竊盜罪嫌將李男函送士林地檢署偵辦，呼籲民眾隨手拿取飛自身財物，以免觸法，同時應妥善保管自身財物，勿讓竊嫌有機可乘。

李男撿走加壓馬達，遭依竊盜罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝
李男撿走加壓馬達，遭依竊盜罪嫌送辦。記者李隆揆／翻攝

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