台東金峰鄉長疑涉弊 檢方諭令30萬元交保

台東地檢署指揮調查站偵辦金峰鄉東64縣道工程弊案，鄉長蔣爭光疑涉弊，將相關人員帶回偵訊，檢察官諭令蔣30萬元交保候傳。蔣本人今天上午手機關機無法回應。

台東地檢署表示，蔣姓關係人於本月15日移送地檢署複訊，檢察官認為蔣疑涉入東64縣道工程弊案重嫌，且有必要擴大偵辦，諭令蔣30萬元交保。

檢調日前接獲檢舉，金峰鄉長蔣爭光，在擔任鄉長期間疑涉工程弊案，檢調15日持法院搜索票前往鄉公所，將蔣及相關人員帶回協助調查。

記者今天電話聯繫蔣本人，但手機未開機轉入語音信箱，無法取得回應。不過，地方上認為蔣參選年底鄉長選舉尋求連任，此案多少會造成衝擊。