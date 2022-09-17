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家暴男開車輾壓前妻 民事判賠266萬元

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄呂姓男子對前妻家暴，前妻聲請家暴保護令，令他不得騷擾、威脅，他竟傳文、圖恐嚇前妻，2年前見前妻與1名男子同行，開車衝撞2人，並再度輾壓前妻後，下車拍下前妻痛苦的表情。他經判刑5年8月確定後，高雄地方法院判他應賠償前妻與前妻朋友，共266萬餘元。

判決指出，呂姓男子對前妻陳姓女子家暴，陳女聲請緊急保護令，他在2020年9月得悉保護令內容，便打電話給陳女，留言「家暴令有辦法保護你24小時嗎？…讓你在高雄吃不下、住不下」，隔天又傳圖，註記「人不犯我，我不犯人，人若犯我，雖遠必誅」，令前妻飽受威脅。

2020年12月13日傍晚，呂見陳女與楊姓男子步行經過高雄市鼓山區南屏路與明華路口，開車逆向衝撞陳女與楊，見陳、楊倒地，還倒車再輾陳女，陳女骨盆骨折、頭、腳受傷，楊頭部受傷，當場昏迷，經路人求救後獲救。案發時，呂還拍下前妻受傷痛苦表情，後來向警方自首涉案。全案經上訴到最高法院，依殺人未遂罪判他5年8月確定。

陳女與楊男提民事損害賠償，高雄地方法院以呂姓男子具殺人故意，實行侵權行為，判決他應賠償前妻陳女151萬餘元、楊男近115萬元。

呂姓男子開車撞前妻與前妻友，又再倒車輾壓前妻，高雄方地方法院判他應賠2人266萬餘元。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
呂姓男子開車撞前妻與前妻友，又再倒車輾壓前妻，高雄方地方法院判他應賠2人266萬餘元。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

家暴 殺人 恐嚇

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