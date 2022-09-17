影／闖紅燈擦撞機車還故意倒車撞人 恐怖駕駛判刑6月

新北市王姓男子去年駕車不慎擦撞待轉區的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，警方獲報迅速趕抵當場逮捕情緒激動的王男，警詢後依法送辦。新北地院日前依過失傷害、毀損及傷害罪，合併判刑6 月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，從事貨運業的王男（31歲）2021年11月13日上午11時50分，駕車由板橋區環河西路往土城方向行駛，行經環河西路與香社一路口，疑似搶快闖紅燈，擦撞在待轉區停等紅燈待轉的機車騎士林姓女子（43歲），當時林女丈夫陳男（44歲）正開車跟在妻子的機車後方，連忙停靠路邊下車察看，並與開車肇事的王男當場起口角爭執，進而相互動手推擠。

氣憤的王男一怒之下，折返上車涉嫌快速倒車衝撞，陳姓夫婦二人見狀趕緊跳開才沒被撞上，卻導致林女機車遭撞倒，車頭幾乎全毀，王男隨即下車持放置車上的木棍，追打毆傷夫妻倆人。

轄區板橋員警獲報迅速趕抵，當場壓制逮捕情緒十分激動的王男，並發現王男毆傷的木棍竟一把木棍刀，還好王男持棍打人時，沒將刀抽岀刀鞘，否則後果不堪設想。

王男被逮後辯稱，是對方機車車頭停得太出來，且雙方理論時，不滿對方口氣太差，一時氣憤才會失去理性，做出倒車撞機車和持木棍毆傷人的衝動行為。王男駕車肇事又情緒暴衝動手傷人，造成陳男左手第三指背側關節擦挫傷、左臉挫傷及妻子林女右小腿擦傷、右側小腿及右臂挫傷。