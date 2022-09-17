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影／闖紅燈擦撞機車還故意倒車撞人 恐怖駕駛判刑6月

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市王姓男子去年駕車不慎擦撞待轉區的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，警方獲報迅速趕抵當場逮捕情緒激動的王男，警詢後依法送辦。新北地院日前依過失傷害、毀損及傷害罪，合併判刑6 月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，從事貨運業的王男（31歲）2021年11月13日上午11時50分，駕車由板橋區環河西路往土城方向行駛，行經環河西路與香社一路口，疑似搶快闖紅燈，擦撞在待轉區停等紅燈待轉的機車騎士林姓女子（43歲），當時林女丈夫陳男（44歲）正開車跟在妻子的機車後方，連忙停靠路邊下車察看，並與開車肇事的王男當場起口角爭執，進而相互動手推擠。

氣憤的王男一怒之下，折返上車涉嫌快速倒車衝撞，陳姓夫婦二人見狀趕緊跳開才沒被撞上，卻導致林女機車遭撞倒，車頭幾乎全毀，王男隨即下車持放置車上的木棍，追打毆傷夫妻倆人。

轄區板橋員警獲報迅速趕抵，當場壓制逮捕情緒十分激動的王男，並發現王男毆傷的木棍竟一把木棍刀，還好王男持棍打人時，沒將刀抽岀刀鞘，否則後果不堪設想。

王男被逮後辯稱，是對方機車車頭停得太出來，且雙方理論時，不滿對方口氣太差，一時氣憤才會失去理性，做出倒車撞機車和持木棍毆傷人的衝動行為。王男駕車肇事又情緒暴衝動手傷人，造成陳男左手第三指背側關節擦挫傷、左臉挫傷及妻子林女右小腿擦傷、右側小腿及右臂挫傷。

王男犯後雖坦承犯行，但迄今仍未能與陳姓夫妻2人達成和解並賠償損失，新北地院日前依過失傷害罪判刑2月，毀損他人物品罪，判刑3月，傷害罪判刑3月，合併應執行6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子去年11月駕車行經板橋環河西路不慎擦撞在待轉區停等紅燈待轉的女機車騎士，雙方發生口角且互相推擠，王男竟回到車上涉嫌快速倒車衝撞，再持木棍刀下車打傷對方，為警方當場逮捕，新北地院日前依法判刑6月。記者王長鼎／翻攝

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