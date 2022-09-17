女護理師起爭執涉持刀進醫院砍傷同事 嘉檢起訴

郭姓女護理師8月間與曾交往多年的護理師王姓女子發生爭執，被控持刀進入醫院護理站砍殺王女，造成王女頸部4處撕裂傷，幸無生命危險，嘉義檢方依殺人未遂罪嫌起訴郭女。

嘉義地檢署的起訴書指出，現年44歲郭女與王女均任職嘉義縣某醫院護理師，2人曾交往同居，後因故分手，但仍有聯繫。在今年8月20日，2人以通訊軟體LINE互傳訊息，因細故發生爭執，郭女於同日晚間攜帶水果刀駕車至醫院。

起訴書表示，郭女到醫院後，進入醫院5樓護理站，先持水果刀將電話線切斷，不讓王女撥打電話求助，再喝令在場的另一名護理師離去。

隨後郭女持水果刀刺向王女的胸口，王女見狀抓住郭女雙手，雙方因此扭打拉扯，王女倒地，郭女持水果刀劃向王女頸部，並恫稱「我要殺了妳」等語，造成王女頸部有4處撕裂傷等。

醫院保全盧姓男子接到通報趕到現場，盧男見狀欲奪走郭女手中水果刀未果，反遭郭女咬傷，盧男立即向其他保全求援，經盧男等5名保全聯手，才制伏郭女，並取走其手中水果刀，王女則趁機離去。

王女頸部雖受傷，所幸未深入要害，治療後無生命危險。

警方據報前往處理，並將涉嫌行凶的郭女帶回訊問。郭女坦承持刀劃傷王女頸部，但否認有殺人的犯意，警訊後，郭女被依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方認為郭女犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准，郭女目前仍羈押嘉義看守所。