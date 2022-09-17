16歲少女慘死酒駕男輪下 檢痛批：從未到靈前上香道歉

台中劉姓男子喝2罐米酒無照騎機車上路，經行弘光科大前闖紅燈撞死16歲蘇姓女高中生，台中地院一審痛批他害少女枉送寶貴性命，依酒駕致死判6年4月，檢方不服上訴，表示劉犯後從未到少女靈前上香致歉，量刑過輕；台中高分院二審認為原審量刑、認事用法均無違誤予以駁回，可上訴。

檢警調查，劉男去年10月16日在家喝2罐米酒，當晚9點多騎車從沙鹿區沿台灣大道6段往北，卻在經過弘光科技大學前方時闖紅燈，結果16歲蘇姓少女正要穿越人行道慘遭他撞上，造成蘇腦部重創、全身多處骨折，緊急送醫搶救當晚仍不治。

劉男車禍後自己也被送醫，並向到場員警坦承自己肇事，經呼氣酒測值達每公升0.51毫克；劉男在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有診斷、法醫相驗及警方車禍調查佐證。

台中地院一審查，劉男雖無普通重型機車駕照，但領有大貨車職業駕照，且為心智正常成年人，對於不能闖紅燈等相關交通規則應清楚，卻酒後駕車還闖紅燈、未禮讓行人才撞死少女，行為顯有過失並有因果關係。

一審認為，劉男雖無前科，但少女才年僅16歲正在讀高中2年級，卻因他酒駕闖紅燈枉送寶貴性命，造成家屬痛失至親，犯後又沒和解，應加重量刑，依，不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判他6年4月。

檢方不服上訴，主張一審沒有考量劉男有酗酒習慣，且本身是大貨車職業駕駛，對於道路上駕駛動力交通工具本具有較高注意義務，且他至今從未到少女靈前上香致歉，也沒和被害家屬和解，難認有悔億，對社會、被害人造成損害，認為原審量刑過輕有違比例。

台中高分院二審認為，一審認定劉酒駕致死事證明確，科刑也依刑法第57條規定，審酌劉無前科、酒駕漠視公眾安全等一切情狀判6年4月，認事用法無違誤，也具體斟酌刑法第57條各款情形，量刑也屬中度之刑，認為檢方上訴無理由予以駁回。

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