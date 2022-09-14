陸企國微思爾芯來台挖角高科技人才 台灣負責人送辦

調查局掌握情資顯示，大陸知名半導體業者、上海國微思爾芯控股集團，未經投審會審核准，違法以日本、香港分公司資金，繞道來台設立分公司，高薪挖角電子設計自動化EDA人才；新北市調查處搜索3處地點，約談該公司在台負責人陳睦仁到案，同步約談10名工程師查證，陳男詢後依違反兩岸人民關係條例移送北檢偵訊。

國微思爾芯是大陸規劃布局的重點軟件企業，2016年在香港聯交所上市，集團旗下的上海國微思爾芯技術公司，是集成電路電子設計自動化EDA的方案專家，去年獲得獲中國IC設計成就獎年度創新EDA公司，該公司總部位於上海，在深圳、杭州、西安、香港、日本、韓國、台灣都設有分支機構或辦事處。

國微思爾芯為取得台灣半導體技術，該公司涉於2011年起，利用僑外資名義，在新竹縣竹北市設立「思爾芯科技公司」，資本額1億元；事實上，思爾芯科技的資金，均是陸企透過日本香港分公司資金繞道來台。

據調查，「思爾芯科技公司」雖於2020年解散，但仍繼續在原地私設辦事處，暗中挖角台灣高科技人才，約有30名工程師受高薪誘惑，陸續帶槍投靠，對台灣灣半導體業有一定影響，相關工程師昨天也被約談作證。