沒績效獎金怎麼辦？ 她竟「自己動手做」慘挨告詐欺

張姓女子為求績效獎金，多次以電腦偽造合約，或更改合約簽約金額、匯款帳戶等，更藉機侵占公司款項，不法獲利23萬餘元，被公司清查發現提告，新北地檢署依詐欺、偽造文書、業務侵占等罪起訴。

檢警調查，張女2018年起在某公司擔任行銷業務，每成交一筆合約，就可以獲得成交總金額10%的業務績效獎金。張女為求績效獎金，竟多次以電腦偽造、更改合約，甚至更藉著更改合約上的匯款金額、帳戶等，侵占公司應收款項，不法獲利23萬餘元，直到隔年公司發現遲遲未收到被張女侵占的款項後清查，才發現張女不法行為，向她提告求償。