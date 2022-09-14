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高鐵站雙屍命案 泰國檢察官來台司法互助

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部國兩司檢察官王珮儒。記者王聖藜/攝影
法務部國兩司檢察官王珮儒。記者王聖藜/攝影

台、泰司法互助有重大進展。桃園高鐵站雙屍命案偵查期間，我方與泰國總檢察署密切合作，協助泰國檢察官來台勘驗現場，蒐集證據，台、泰2國另在高度默契下，同一天起訴案件。

在台、泰合作模式中穿針引線的法務部國際及兩岸法律司檢察官王珮儒說，今年6月泰國檢察官表示他們對凶嫌有審判權，且無法源引渡被告來台，但凶嫌在泰國、事證在台灣，如果雙方不合作，案子難以辦得成。

她說，我方雖然無法見到被告，還是可以循司法互助管道向泰方索取偵查筆錄，雙方自此電子文書聯繫往來，頻繁互動。

王珮儒說，今年8月泰方提出緊急請求，盼能來台勘察犯罪現場，國兩司透過台灣高檢署轉知桃園地檢署，協助泰國檢察官來台，再藉由司法互助在我方司法人員陪同之下，完成取證事宜。

今年6月發生的桃園高鐵站雙屍命案，2名死者、3名涉嫌人有泰國籍，且3名嫌犯案發後陸續逃回泰國，在台、泰警方合作下，順利讓泰國警方逮捕3名嫌犯到案。

桃園地檢署分案查辦後，一度向泰國提出引渡請求被婉拒，後來，泰國總檢察署指派檢察官偵查，向我方提出司法互助請求，台、泰司法人員各取所需，泰國檢警獲安排來台、取證，嗣後2國同在9月9日宣布起訴命案。

泰國 檢察官 高鐵

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