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跨黨派立委收賄案上訴！高院分案 法官蕭世昌「中籤」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，今公開抽籤結果，分案由民股法官蕭世昌中籤，合議庭審判長為劉芳慈，陪席法官為許曉微，案號為「111年原矚上重訴字1號」。

跨黨派立委集體被控收受太流公司前董事長李恒隆賄款案，台北地方法院7月6日宣判，民進黨前立委蘇震清判有期徒刑10年，國民黨立委廖國棟、陳超明分別被判刑8年6月、7年8月，時代力量前立委徐永明與李恒隆約定的款項雖未入袋，仍依期約收賄罪判刑7年4月。李恒隆、白手套郭克銘、廖國棟辦公室主任丁復華三人因認罪獲輕判。

無黨籍趙正宇因檢調監聽李恒隆的「白手套」、公關公司負責人郭克銘而「槓上開花」，被檢方依逃漏稅、財產來源不明罪起訴，逃漏稅部分遭判刑6月、得易科罰金，財產來源不明部分則獲判無罪。

一審宣判後，當事人和台北地檢署皆上訴，因案件今繫屬高院，高院今完成分案。

立委收賄案。圖／聯合報系資料照片
立委收賄案。圖／聯合報系資料照片

廖國棟 蘇震清

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國會史上最大立委收賄案 法院今宣判大事記看這裡

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