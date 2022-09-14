法院舉例台鐵遭駭登統戰消息 仍判南海不准投資雙子星

香港商南海發展公司和馬來西亞商馬頓公司2018年拿下規模逾600億元的「台北雙子星開發案」，但被經濟部投資審議委員會以「國安疑慮」為由駁回，南海、馬頓不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院舉中共軍演期間台鐵車站螢幕牆遭駭客入侵為例，認為經濟部處分沒有違誤，判2家公司敗訴，可上訴。

南海、馬頓公司參與台北市政府主辦的雙子星開發案招標甄選，2018年12月28日取得最優申請人資格，2家公司依法合資10億成立「台灣南海發展公司」，並和台北市政府簽投資契約。

經濟部投審會認為香港南海公司的母公司以大陸為註冊國家，集團與大陸市場關聯極深，也易受大陸政策影響，若核准投資案，擔心大陸人民透過南海集團直接影響台灣經營團隊的決策方針。

投審會審酌雙子星開發案是政府重大公共建設，且位於首都重要交通樞紐，考量風險控管、國家安全、公共利益等因素，決議不准投資申請案；南海、馬頓公司不服經濟部處分，訴願被駁回，提行政訴訟請求法院撤銷處分，經濟部應准予投資申請案。

北高行指出，經濟部投審會駁回投資案後，南海、馬頓公司未於期限內成立專案公司與台北市政府簽約，市府2019年12月17日也和藍天、宏匯公司共同成立的「台北雙星公司」簽約，並著手規劃、辦理各項業務；即使經濟部處分違法，也無法回復由南海、馬頓公司繼續開發事業，否則會對公益造成重大危害，欠缺權利保護必要。

另大陸是對我國有武力侵略敵意的區域，若投資人易受中共政權影響，足以造成我國政治、經濟、文化、國家安全受中共敵意政權破壞，尤其雙子興開發案位於交通樞紐，勢必危害更加擴大。

北高行指出，今年8月初中共政權在台灣鄰近海域軍事演習前後，台鐵螢幕牆遭不明駭客入侵，刊登咒罵美國眾議院議長裴洛西來訪的統戰推播訊息，更可以清楚證明、顯示交通訊息樞紐已經成為境外敵意政權發動惡意訊息攻擊的優先場域。