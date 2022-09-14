男指「邪靈入侵」狂毆爸爸昏迷 全國首例暫行安置思覺失調被告

台中一名男子有思覺失調症端午連假因幻聽認為邪靈入侵竟狂毆父親一頓，把他打到腦幹受損陷深度昏迷中，台中地檢認為男子顯辨識能力降低，依新修刑事訴訟法第121之1條緊急向台中地院聲請暫行安置獲准，檢方今依傷害致重傷罪嫌起訴男子，移審後院方裁定續行安置，是修法後全國首例。

台中地檢署指出，全案指派重大刑案組檢察官廖志祥偵辦，男子今年5月19日在家徒手痛毆爸爸頭、臉，把他打到鼻子、肋骨多處骨折，甚至造成水腦症及呼吸衰竭，母親聽見打鬥聲上樓查看也遭毆後腦。

男子父親送醫多次手術急救仍因腦幹受損陷入深度昏迷，目前仍無法自主呼吸，須經氣切放置鼻胃管維持，已達身體機能重大難治程度。

據了解，檢察官案發時因具備相當敏感度，認為男子明顯精神異常、情緒不穩，同時向法院聲請羈押、暫行安置，希望能透過雙軌併行模式達到強化社會安全網。

檢察官並以男子屬精神疾患但犯罪嫌疑重大，具危害性、急迫性，隨即檢附證據、就醫紀錄，並依新修正刑事訴訟法第121之1條，案發時已經向台中地方法院聲請令入精神醫療機構施以暫行安置獲准 。

檢方偵查期間也將男子送精神鑑定，報告顯示他過去診斷出思覺失調，案發前未規則服藥，精神症狀明顯，有幻聽認為父親、家人等利用邪靈傷害他或遭入侵，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著降低情但未達不能程度。

檢方今偵結依傷害直系血親尊親屬致重傷罪嫌起訴他，全案今移審，法院認為男子嫌疑重大，有刑法第19條第1、第2原因存在裁定續行暫行安置6個月後，檢方執行科並以最速件指派法警戒護男子回到醫療機構繼續接受治療。