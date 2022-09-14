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調查局推廣反滲透國安動畫 由百萬訂閱「臺灣吧」操刀

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局為宣導維護國家安全、防制境外勢力滲透、保護重要機密觀念，今年推出3部國安系列動畫，主題為「防制滲透」、「選舉查察」及「資通安全」，讓生硬難懂的國家安全概念淺顯易懂，成為國家安全概念轉譯的有效媒介。

調查局除每年舉辦有獎徵答外，也會拍攝廣告式短片、迷你劇集、電影長片，或舉辦微電影徵件競賽，今年一改過往劇情式影片呈現方式，委請破百萬訂閱的知識型YouTube頻道「臺灣吧」製作動畫。

今年的影片亮點除訊息呈現方式轉變外，更加入吸睛元素，就是調查局吉祥物—黃喉貂「查查」。黃喉貂是台灣特殊亞種，特徵是脖子上有一圈黃色的毛皮，就像帶著一條黃色領巾一般。黃喉貂臺灣話別名又稱「羌仔虎」、「黃葉貓」，是因為黃喉貂雖然體型小，但是狩獵的本領高強，擅長團體作戰，能夠合力圍捕體型大上自己好幾倍的獵物。

調查局長王俊力指出，「黃喉貂就像我們的調查官，平常的時候很可愛也很討喜，不過一旦遇上違法亂紀、破壞國家安全的事件發生時，調查官們就會團結合作起來，和邪惡的勢力相抗衡，就像黃喉貂合力狩獵一樣」。

「臺灣吧」負責人蕭宇辰與調查局承辦人陳禹函調查官對談時，提到「查查」角色的發想與取名過程時，特別指出「查查」或許是目前全台公務機關最萌吉祥物人選之一。

調查局長王俊力。圖／調查局提供
調查局長王俊力。圖／調查局提供

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