香油錢不見？「殺豬的」控貪汙 彰化市長反控加重誹謗

彰化市長林世賢今天到彰化檢控告彰化市長候選人劉坤鱧加重誹謗，林世賢說，是為了捍衛公所和他的名譽、及媽祖信仰的清白，每一筆香油錢都有市代會的嚴謹審查監督，每年香油錢是四、五千萬，不是劉說的4年有4億，為了討回清白所以提告。

自稱「殺豬仔」的前彰化肉品市場總經理劉坤鱧最近三度控告彰化市長林世賢貪汙、背信，指彰化市公所寺廟室為「黑機關」、「市公所未依法行政」、「一億元香油錢不見了」。

林世賢認為已嚴重毀損彰化市公所的名譽，今天在律師廖國竣、市民代表周平與江炳輝等人陪同下，到往彰化地檢署按鈴控告劉坤鱧加重誹謗。

林世賢說，市公所寺廟室年度收入至多約9千萬元，通常僅為7、8千萬元，而每年香油錢的收入約在4千2百萬到5千6百萬左右，何來一億元香油錢？而依據彰化市寺廟管理辦法規定，有關寺廟收入含信徒的香油錢，全數由彰化市公所寺廟室歸入公庫，即彰化市公所寺廟專款戶，且寺廟室所有收入與支出，都得經會計、主計蓋章審查後，再送市代會審議通過並呈報縣府備查，更受到政風室、主計室監督。

林世賢說，劉還說他的特支費是用寺廟室的錢，說他貪汙，其實寺廟室的預算和公所預算是完全分開，寺廟室沒有編列特支費，完全是抹黑誹謗，劉坤鱧一再針對公所做不實言論，連數位資深市代也看不下去，紛紛建議提告，也為了捍衛公所全體同仁名譽，不讓監督單位市代會受汙衊。

廖國竣說，寺廟室所有收入支出資料都須經彰化市民代表會審查通過，都是公開可以取得，劉坤鱧先生明明可以查證，卻惡意不查證，以不實指控，誹謗彰化市公所寺廟室名譽，顯然有特定目的，所以公所提告，希望以正視聽，能有乾淨選舉。

劉坤鱧今天也以書面回應林世賢的提告，他仍堅稱，彰化市公所寺廟室是「黑機關」，決算沒有送審計單位「審核」，並請問「廟公」林世賢，是你忘記把寺廟室決算送給審計單位審核？或是審計單位「忘記」審核？