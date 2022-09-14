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寺廟室惹議劉坤鱧控貪污 林世賢反告加重誹謗

中央社／ 彰化14日電

彰化市長林世賢今天前往彰化地檢署按鈴控告無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧；林世賢說，劉坤鱧昨提告指彰化市公所寺廟室為黑機關及香油錢不見都是抹黑，因此按鈴提告加重誹謗。

無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧昨天前往台灣彰化地方檢察署，按鈴控告林世賢涉嫌貪污；劉坤鱧指控，彰化市公所設寺廟室管理寺廟沒有法律依據成為黑機關，且寺廟4年來收到的香油錢新台幣4億元視同公款，預算執行不必送監察單位審計，而是由林世賢和寺廟室主任核章就算數，林世賢涉嫌貪污。

林世賢以彰化市公所法定代理人身分，上午前往彰化地檢署按鈴控告劉坤鱧加重誹謗；林世賢接受媒體聯訪指出，彰化市訂有彰化縣彰化市寺廟管理辦法，法條經彰化市民代表會審議通過，並經彰縣府等單位備查。

林世賢說，民國41年訂立彰化市寺廟管理辦法時，市公所也成立寺廟室，成立及管理權限都有依據，預、決算以及收入支出等都經彰化市代會審查通過，對手明明可查證，卻以不實事項誹謗彰化市公所寺廟室名譽。

林世賢指出，寺廟室每年收的香油錢約在4200萬至5600萬左右，也依據彰市寺廟管理辦法規定，由寺廟室歸入公庫，寺廟室所有收入與支出，都受彰化市代會審議通過並呈報縣府備查。

林世賢表示，對方一而再針對機關提出不實言論，而寺廟室從未編列特別費或機要費，為了機關公正性，身為市長一定捍衛到底。

針對林世賢提告加重誹謗，劉坤鱧下午也發布新聞回應指出，林世賢應把寺廟室的帳目拿出來，說清楚講明白香油錢的用途，也希望檢方針對他提告的部分儘快偵辦。

林世賢 貪污

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