快訊

傳郭台銘被迫簽署不選2024 宣明智說話了

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昔電玩大亨周人蔘又捲廢棄物案 律師粗暴阻撓媒體採訪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
廿多年前的「周人蔘電玩弊案」震驚社會，周又被控非法替人處理事業廢棄物，台灣高等法院今行準備程序，同行律師不僅阻撓記者採訪，還伸手試圖奪取相機。記者王宏舜／攝影
廿多年前的「周人蔘電玩弊案」震驚社會，周又被控非法替人處理事業廢棄物，台灣高等法院今行準備程序，同行律師不僅阻撓記者採訪，還伸手試圖奪取相機。記者王宏舜／攝影

昔日電玩大亨周人蔘因行賄檢警，震驚社會。2020年周被控在林口非法替人處理事業廢棄物，被依廢棄物清理法起訴，一審考量他有相關前科卻又再犯，判1年3月刑，沒收49萬犯罪所得；周上訴，台灣高等法院今開庭，周答辯方向因與律師不一致，下月續行準備程序。周離去時，辯護律師不僅阻擋記者採訪，甚至試圖奪取相機，法警關切。

憲法第11條明定「人民有言論、講學、著作及出版之自由」，司法院釋字第689號解釋認為「新聞採訪者於有事實足認特定事件之報導具一定之公益性，而屬大眾所關切並具有新聞價值者」，即便是「跟追式」採訪，跟追行為依社會通念所認非屬不能容忍，亦具正當理由。

周人蔘二十多年前在台北市中山、松山和大同等地經營多家賭博電玩，為避免警方取締，每月編列了大筆公關費用打點警界人員，甚至將觸手伸進司法界行賄檢察官。1996年弊案曝光，周因行賄被判1年3月又15天定讞，另有不少檢警因違反貪汙治罪條例被分判1年到10年6月不等刑期，但也有人經審理洗刷冤屈獲判無罪。

檢方起訴指出，周人蔘沒有廢棄物清除、處理許可文件，卻將他受託管理、位於林口地區的土地自2017年7月起分租給呈勖、興立富、佑祥、承頁4家公司當工廠用地，再以每月3千至8千不等金額承攬4間工廠廢棄物處理，並僱用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。新北市環保局2019年3月接獲民眾檢舉，指有人燒垃圾燒得臭氣薰天，環保局與警政署保七總隊聯手查緝，持搜索票搜索，才知是周人蔘搗亂。

新北地院審酌周人蔘已有廢棄物清理法的前科，卻又再度犯案，顯見他忽視法律禁令，對刑罰反應力薄弱，應加重其刑。替周收錢的女子楊玉銓因未獲取利益，被判6月得易科罰金之刑。

案經上訴，高院今續行準備程序，周人蔘不認罪，並表示沒有焚燒及掩埋，只有「收垃圾」，並說只交代楊女收可以分解的物品、便當盒。但因周的答辯與律師主張不一致，法官納悶答辯方向似乎混亂，周說「雖然我的律師幫我做認罪答辯，但我說的是事實」，還脫口「我不懂法律呀！」

周人蔘後來又說，以「沒有幫承頁、佑祥處理廢棄物」為準，至於是否聲請傳喚證人？律師則希望法官再開一次準備程序。法官在筆錄上記下，因被告與辯護人答辯方向不一樣，另定10月25日再行準備程序。

周人蔘步出法庭時，同行律師阻擋記者拍攝、欲伸手抓相機，並說「不讓你照」。

律師 廢棄物 賭博 台灣高等法院

相關新聞

昔電玩大亨周人蔘又捲廢棄物案 律師粗暴阻撓媒體採訪

昔日電玩大亨周人蔘因行賄檢警，震驚社會。2020年周被控在林口非法替人處理事業廢棄物，被依廢棄物清理法起訴，一審考量他有...

12年發放檢舉獎金11.9億元 法務部籲檢舉賄選

年底「九合一」地方公職人員選舉將至，依法務部統計資料顯示，截至今年9月12日為止，檢察機關受理選舉案件492件，包括賄選...

女拒酒測挨罰又不繳 台南分署要查封住屋...她馬上繳清

台南年約40歲黃姓女子2019年底駕車經永康永大路段遭攔檢，拒絕酒測，遭台南市交通局裁罰18萬元罰鍰，她接到罰單時申請分...

嘉義縣某村長參選人疑「搓圓仔」 嘉檢首宗賄選案起訴

競選連任的嘉義縣中埔鄉蔡姓村長，遭檢舉涉嫌向對手表示「一句話30給你」，疑以30萬「搓圓仔」換取對手退選，其通訊軟體對話...

防境外資金介入選舉 北檢搜索2地下匯兌業者

面對年底九合一地方選舉，檢察界龍頭法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗再三強調防止境外資金介入選舉，是今年選舉查察重點工作之一...

宜蘭男疑感情問題撂4人當街砍殺 1嫌死亡不起訴

宜蘭縣一名賴姓男子與林姓友人疑有感情糾紛，因此心生不滿，夥同其堂弟等4人尋仇，在宜蘭市一間卡拉OK店埋伏、攔車，把林姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。