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女拒酒測挨罰又不繳 台南分署要查封住屋...她馬上繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署指出，黃女本月12日委由友人到場，將剩餘款項一次繳清。記者邵心杰／翻攝
台南分署指出，黃女本月12日委由友人到場，將剩餘款項一次繳清。記者邵心杰／翻攝

台南年約40歲黃姓女子2019年底駕車經永康永大路段遭攔檢，拒絕酒測，遭台南市交通局裁罰18萬元罰鍰，她接到罰單時申請分期繳納，僅繳納1萬元後，即未繳納，加上滯欠房屋稅4383元而被移送行政執行署台南分署強制執行，經查封其名下大樓住戶一戶，馬上委託友人到場繳清。

台南分署調查，黃女於2019年11月間拒絕接受酒測，遭交通局依道路交通管理處罰條例第35條規定裁處18萬元罰鍰，曾向該局申請分期繳納1萬元，剩餘17萬元，另她滯欠111年度房屋稅4383元，逾期未繳納，合計17萬4383元，經市府交通局、財政稅務局新化分局分別移送台南分署強制執行。

台南分署表示，5月間接獲移送案件後，隨即清查黃女名下財產，發現她名下有永康大樓住戶一戶，立即函請地政事務所辦理查封登記。她接獲查封登記函後，到場先行繳納7萬元，其餘金額分期繳納，繼繳納2萬元後，本月12日委由友人到場，將剩餘款8萬4383元一次繳清。

台南 酒測

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