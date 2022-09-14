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嘉義縣某村長參選人疑「搓圓仔」 嘉檢首宗賄選案起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
蔡姓村長的通訊軟體內容被檢方掌握，加上事證明確，成為嘉檢首宗賄選起訴案。圖／本報資料照片
蔡姓村長的通訊軟體內容被檢方掌握，加上事證明確，成為嘉檢首宗賄選起訴案。圖／本報資料照片

競選連任的嘉義縣中埔鄉蔡姓村長，遭檢舉涉嫌向對手表示「一句話30給你」，疑以30萬「搓圓仔」換取對手退選，其通訊軟體對話內容被檢方掌握，蔡某因涉嫌重大遭交保50萬元；今嘉義地檢署依涉嫌違反選罷法提起公訴，成為嘉義地檢首宗賄選案起訴案件。

嘉義地檢署表示，蔡男為嘉義縣中埔鄉某村長參選人，為達勝選目的，竟以提供對手30萬元為代價行求賄賂，而約對手放棄競選活動（俗稱搓圓仔湯），涉嫌違反公職人員選舉罷免法第97條第1項對於具有候選人資格者行求賄賂而約其放棄競選罪嫌。

檢方並請法院審酌被告為現任地方公職人員，當知各候選人公平、自由進行競選活動，係民主法治國家的基礎，任何人都不應以金錢或其他非法手段加以破壞，扼殺人民選賢與能的權利，被告竟企圖以交付金錢剝奪選民的權利，嚴重影響法治的根基，犯後坦承犯行等情狀，予以量處適當的刑責。

檢警調查，60歲蔡姓村長日前傳LINE給53歲黃姓社區發展協會理事長，稱「如果你能有條件退出，大家都落得輕鬆，是不是有同感？」黃回覆不明白；蔡隔幾天又傳訊「一句話30」、「給你」，不過黃並未回覆。

相關對話截圖被檢方掌握後，指揮嘉縣調查站、嘉縣警方偵辦，研判蔡姓村長的意思恐是願意花30萬元，換取對手退選；警、調持搜索票，於蔡男住處扣得3萬元、村民名冊等證物。檢方偵訊後認為涉犯罪嫌疑重大，因相關事證業已查證，沒羈押必要，命令50萬元交保。

2022大選 嘉義縣選舉 賄選 罷免

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