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上海國微思爾芯違法來台設公司 負責人遭搜索約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
上海國微思爾芯涉嫌違法來台設立公司，北檢今搜索約談台灣分公司負責人陳睦仁。記者蔣永佑/攝影
上海國微思爾芯涉嫌違法來台設立公司，北檢今搜索約談台灣分公司負責人陳睦仁。記者蔣永佑/攝影

中國大陸半導體業者上海國微思爾芯控股集團，涉嫌未經投審會審核，違法以日本、香港分公司資金，於2011至2020年間，來台設立分公司台灣思爾芯，並招募高科技人才發展業務。

台北地檢署今指揮調查局新北市調處，約談該公司在台負責人陳睦仁，搜索相關處所3處，全案依涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例罪嫌偵辦，稍晚將移送北檢複訊。

成立於2004年的上海國微思爾芯，主攻晶片設計的集成電路EDA領域，聚焦數字芯片的人工智能、超級計算、圖像處理、數據儲存、信號處理等數字電路設計，並應用於物聯網、雲計算、5G通信、智慧醫療、汽車電子等領域。

該公司總部位於上海，於深圳、西安、中國香港、日本東京、韓國首爾及美國聖何塞等地均設有分支機構或辦事處。

上海 半導體

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