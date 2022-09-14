中國科技公司未經許可來台設分公司 檢調約談1人

中國上海一家科技公司涉規避經濟部審查，來台設立分公司。台北地檢署今天指揮調查局新北市調處兵分3路搜索，並約談一名陳姓男子說明。

近年來中國挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例頻生，中企透過第三地投資公司來台從事業務活動的情況愈趨頻繁，常有中資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源來台投資，規避現行法律規範，已造成台灣經濟及資本市場秩序受到危害。

檢調獲報，上海一家專注於集成電路EDA領域的科技公司，疑未經主管機關經濟部許可，於民國100年間來台設立分公司，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項規定。

台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處執行搜索3處，預計訊問被告陳姓男子到案說明。