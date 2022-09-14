快訊

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭控行賄升等 台大教授聲明6大疑點、盼法官還清白

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

台大醫學院前副院長郭明良涉嫌收賄並護航台大醫院婦產部主治醫師、台大醫學院教授嚴孟祿發表論文、升任副教授，台北地檢署昨偵結並起訴兩人。嚴孟祿今發以個人名義發表聲明，點出此案6大疑點。聲明最後強調，他相信法官公正廉能，可以撥雲見日，還他清白。

疑點一：2016年教育部政風處調查已認定他與郭之間的652萬為借貸關係，與論文升等無關。舊案遭重啟，啟人疑竇。

疑點二：兩人為高中同學，郭高中時曾因喪父休學，半工半讀才唸完博士，又有購屋貸款等資金需求，因此向嚴借款。嚴長期固定於每年年底用支票借款予郭，款項事後都已經償還了。

疑點三：嚴2003年才取得博士學位，而且不是由郭擔任指導，不可能從2002年就開始為了多年後升等副教授的事去行賄。之後升等副教授之論文，審查委員共16名教授，郭也不在其列，不可能護航。

疑點四：2012年嚴升等為教授之後，就已經「無等可升」，但仍連續3年以支票借款給郭，毫無遮掩。連檢方都認為，嚴給郭清楚載明受款人的支票，若是要行賄，也是不合常理、違背經驗法則。

疑點五：嚴升等副教授的主要論文，是由他自己擔任計畫主持人，親自提出計畫書、申請國科會經費獲准，依照學術慣例，本就應掛名第一作者或通訊作者，根本不須花錢行賄。

疑點六：蘇姓博士生做實驗時發現耗材經費不足，嚴前後4年共補貼他70萬左右，該研究也是嚴申請的國科會計畫，起訴書將耗材補貼當作賄款，顯然悖於事實。

台大醫院婦產部主治醫師、台大醫學院教授嚴孟祿遭控行賄，今發出聲明，直指6大疑點，盼法官還他清白。圖／讀者提供
台大醫院婦產部主治醫師、台大醫學院教授嚴孟祿遭控行賄，今發出聲明，直指6大疑點，盼法官還他清白。圖／讀者提供

台大醫院 醫學院 收賄

延伸閱讀

林耕仁中華論文初步比對沒問題 沈慧虹競辦痛批帶風向

林耕仁論文初步符合規範 高虹安：尊重學校專業

論文封存至2024母校也驚呆 楊植斗嗆：劉建國出來打球

張麗善公開碩論 「誠實是最好的策略」

相關新聞

嘉義縣某村長參選人疑「搓圓仔」 嘉檢首宗賄選案起訴

競選連任的嘉義縣中埔鄉蔡姓村長，遭檢舉涉嫌向對手表示「一句話30給你」，疑以30萬「搓圓仔」換取對手退選，其通訊軟體對話...

女拒酒測挨罰又不繳 台南分署要查封住屋...她馬上繳清

台南年約40歲黃姓女子2019年底駕車經永康永大路段遭攔檢，拒絕酒測，遭台南市交通局裁罰18萬元罰鍰，她接到罰單時申請分...

防境外資金介入選舉 北檢搜索2地下匯兌業者

面對年底九合一地方選舉，檢察界龍頭法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗再三強調防止境外資金介入選舉，是今年選舉查察重點工作之一...

宜蘭男疑感情問題撂4人當街砍殺 1嫌死亡不起訴

宜蘭縣一名賴姓男子與林姓友人疑有感情糾紛，因此心生不滿，夥同其堂弟等4人尋仇，在宜蘭市一間卡拉OK店埋伏、攔車，把林姓男...

上海國微思爾芯違法來台設公司 負責人遭搜索約談

中國大陸半導體業者上海國微思爾芯控股集團，涉嫌未經投審會審核，違法以日本、香港分公司資金，於2011至2020年間，來台...

遭控行賄升等 台大教授聲明6大疑點、盼法官還清白

台大醫學院前副院長郭明良涉嫌收賄並護航台大醫院婦產部主治醫師、台大醫學院教授嚴孟祿發表論文、升任副教授，台北地檢署昨偵結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。