遭控行賄升等 台大教授聲明6大疑點、盼法官還清白

台大醫學院前副院長郭明良涉嫌收賄並護航台大醫院婦產部主治醫師、台大醫學院教授嚴孟祿發表論文、升任副教授，台北地檢署昨偵結並起訴兩人。嚴孟祿今發以個人名義發表聲明，點出此案6大疑點。聲明最後強調，他相信法官公正廉能，可以撥雲見日，還他清白。

疑點二：兩人為高中同學，郭高中時曾因喪父休學，半工半讀才唸完博士，又有購屋貸款等資金需求，因此向嚴借款。嚴長期固定於每年年底用支票借款予郭，款項事後都已經償還了。

疑點三：嚴2003年才取得博士學位，而且不是由郭擔任指導，不可能從2002年就開始為了多年後升等副教授的事去行賄。之後升等副教授之論文，審查委員共16名教授，郭也不在其列，不可能護航。

疑點四：2012年嚴升等為教授之後，就已經「無等可升」，但仍連續3年以支票借款給郭，毫無遮掩。連檢方都認為，嚴給郭清楚載明受款人的支票，若是要行賄，也是不合常理、違背經驗法則。

疑點五：嚴升等副教授的主要論文，是由他自己擔任計畫主持人，親自提出計畫書、申請國科會經費獲准，依照學術慣例，本就應掛名第一作者或通訊作者，根本不須花錢行賄。

疑點六：蘇姓博士生做實驗時發現耗材經費不足，嚴前後4年共補貼他70萬左右，該研究也是嚴申請的國科會計畫，起訴書將耗材補貼當作賄款，顯然悖於事實。