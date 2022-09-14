台南高分院院長接地氣 走出法院介紹國民法官新制

台南高分院院長黃瑞華走出法院，跨出與民同行的第一步，上午在台南東區區公所與鄉親面對面接地氣的聊天開講「國民新制法官」，她表示，經過複雜的篩選過程而被選任國民法官，證明你是可以被期待公平執行審判權力的人，這是極高的榮譽，不要輕易放棄。

面對民眾提問重大刑事案件速審速決及是否廢死，黃瑞華說，廢死是個理念，我國司法制度仍有死刑，政府往廢死制度走，以歐盟為例，要加入歐盟都是廢死，廢死是一種理念、價值觀，也有民間團體推行，但在法律上未廢止死刑。

「前提必須是對的」，她提到速審速決，但是不能冤枉人，一旦速審而是錯的，冤枉殺人不是件好事，所以必須講求程序正義，每個人都能公平接受審判，這點是不能改變的。

黃瑞華指出，國民法官制度，是還權於民，於憲法有據，也受審判獨立原則的保障。她說，過去我國司法審判權的行使，專由職業法官來做，由考試機關考試，考出很會考試的法律系學生，出任職業法官行使審判權。

她表示，因為職業法官審判結果，部分被譏為恐龍法官、奶嘴法官，經過渲染，社會對司法的信任度不高，進而要求改革。國民法官制度，是還權於民，讓人民直接與職業法官共同行使審判權，讓司法程序更透明，裁判結果更接地氣。國民與社會因為更了解司法，所以更信任司法。

黃瑞華也說，人民才是國家的主人，政府不是，此與極權獨裁國家的國民是韭菜，政府要割就割，要炸就炸的，有極大的不同。尤其國民法官要連3次都被隨機抽中，才能不經過考試，就取得與職業法官相同的權力，直接行政審判權。

她表示，經過複雜的篩選過程而被選任，證明你是可以被期待公平執行審判權力的人，這是極高的榮譽，所以如有機會被選中，一定要珍惜這樣的機會與權利，不要輕易放棄。

「我不懂法律，真的可以當國民法官？」黃瑞華釋疑，就要找不懂法律門外漢當國民法官，用眼睛看、耳朵聽，就可以了解的白話文審判程序，國民法官、法官一起討論。