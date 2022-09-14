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整鍋豬腳被妻半夜偷吃光 新婚夫妻鬧離婚法官判准

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣一對新婚不到一年的小夫妻，因為感情不合，妻子被指稱家暴丈夫，甚至半夜把整鍋豬腳偷吃精光、逃回娘家，丈夫氣得向法院訴請離婚，法官認為雙方感情破裂，已經形同陌路，到無法維持婚姻的地步，最終判准雙方離婚，結束彼此短暫的婚姻關係。

據了解，陳姓女子去年3月從嘉義遠嫁新竹北埔，但與林姓男子結婚還不到幾個月，雙方就發生摩擦，林男指控妻子不僅對他家暴，每每動粗後還叫來警察，最後還跑回娘家避不見面，就連婆婆都證稱媳婦「惡人先告狀」。

婆婆出庭指證表示，小倆口婚後不斷爭吵，從去年底以來就沒有同住，期間長達10個多月，媳婦甚至還會直接從家中做生意的台面拿錢買早餐，一次三更半夜更直接把整鍋燉豬腳都吃光光。

林男主張，因為與妻子鬧不合後，妻子就跑回嘉義娘家將近一年，他曾去嘉義找妻子要簽字離婚，但妻子都避不見面，法官問林男是否婚姻還能持續，林男向法官表示「我也不喜歡妻子」，因此法官認為雙方毫無互動、形同陌路。

新竹地院審酌雙方爭吵事端，認為陳女離家後超過10個月，夫妻彼此之間沒有聯繫，且這種情況持續已久毫無改善跡象，法官認雙方感情已經淡漠，且陳女「恣意離家未歸，應就婚姻破裂負主要責任」，因此判准林男離婚請求。

婚姻 離婚

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