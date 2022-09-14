男駕車國道逆向狂飆25公里 判刑3月可易科罰金

住北部柯姓男子今年6月駕車行駛國道3號，開到南投縣路段後，迴轉行駛內車道逆向往北，嚇壞許多往來駕駛，國道警依妨害公眾往來安全罪法辦，南投地院判刑3月，可易科罰金。

63歲柯姓男子今年6月20日晚間駕車行經國道3號往南行駛，來到南投縣名間交流道路段235.64公里處，竟迴轉後在南向內車道逆向往北行駛至210.56公里處，再次迴轉順向行駛至霧峰交流道後，駛出高速公路，誇張行為遭行經用路人拍下，國道警方獲知立即偵辦。

根據南投地方法院刑事簡易判決內容，被告柯男駕車於單向南下車道逕行迴轉，於南向內車道逆向行駛達25公里的行為，客觀上足以使順向行駛車輛發生事故，致生公眾交通往來危險；柯男在警詢及偵查階段坦承犯罪事實，南投地方檢察署偵查終結，聲請簡易判決處刑。

南投地方法院指出，被告應該知道國道高速公路行車速度很快，稍微沒注意就會發生事故，卻沒有注意自己身體狀況，草率開車上路，任意在國道高速公路逆向、迴轉，不僅不顧自身安全，也嚴重影響其他用路人行車權益，幸好沒有發生事故。

法院指出，考量被告柯姓男子承認犯行、自述家庭經濟為勉持、職業為服務業等量刑事項，因此，依犯妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。