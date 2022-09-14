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為不符資格者打疫苗緩起訴確定 振興院長魏崢最新回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

振興醫院長魏崢、副院長殷偉賢於去年5、6月間，替92名當時不符接種疫苗資格的民眾施打AZ疫苗，引發爭議。士林地檢署上個月26日依偽造文書罪嫌將2人處分緩起訴，期間1年並各支付公庫40萬及20萬元，經士檢依職權送台高檢再議，台灣高檢署今駁回，魏、殷2人緩起訴確定。

面對緩起訴處分確定，振興醫院長魏崢說，「當醫師，就是做醫師應該做的事」，當時只顧及病人的問題，如果病人有打疫苗的需求，醫師就是為病人著想，沒有想到其他的問題。

檢方調查，振興醫院為疫苗接種計畫合約醫療院所，去年5、6月間，當時公費疫苗接種對象僅開放第1至3類人員及同住家人。但魏崢、殷偉賢卻安排不符資格的92名民眾接種疫苗，並將資料上傳至全國性預防接種資訊管理系統，涉犯偽造文書等罪嫌。

調查時，魏崢、殷偉賢2人坦承犯行，檢察官認為2人態度良好，考量2人犯罪動機、且無獲取不法利益，給予2人緩起訴，並命魏、殷各須支付公庫40萬元、20萬元處分金。

魏崢說，當醫師，就是做醫師應該做的事，只顧及病人的問題，沒有想到其他的問題。本報資料照片。記者陳正興／攝影
魏崢說，當醫師，就是做醫師應該做的事，只顧及病人的問題，沒有想到其他的問題。本報資料照片。記者陳正興／攝影

AZ疫苗 醫師 偽造文書

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