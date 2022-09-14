獨／警收7.87萬遺失皮夾放抽屜 拿2千繳卡費二審改判重

彰化縣邱姓警員在兩年前任職和美所時，有縣民拾獲裝有7.87萬元現金的皮夾，邱未依規定開收據，也沒將遺失物登入系統公告，還拿其中2000元繳卡費，事隔半年才被查獲，台中高分院昨天撤銷一審判決，改判2年徒刑、褫奪公權1年、緩刑5年、支付公庫8萬元、140小時義務勞務，比一審刑度加重。

判決指出，邱姓警員在2020年7月間任職彰化縣和美警分局和美派出所，值班時遇到白姓縣民拾獲裝有7.87萬元的皮夾，邱因有其他勤務，沒有開立拾得物收據給白，隔天白覺得不妥，向邱索討收據，邱又未依規定，僅開立沒有編號的拾得物收據給白，也沒將拾得物登入進「拾得遺失物管理系統」公告。

邱員一直將拾得物放在自己的辦公桌抽屜，事隔半年之後，在2021年2月間，隨手拿了其中2000元繳卡費，因為白姓縣民沒在「拾得遺失物管理系統」看到公告，所以寫信到首長信箱反映，經分局督察室調查後，才查出實情。

全案依貪汙治罪條例罪嫌送辦，邱男辯稱，因擔心延遲處理遺失物案件，遭上級長官懲處，一直將該遺失物放在辦公桌旁抽屜內，後來又因貪圖一時便利，才隨手拿2000元繳卡費。

一審認定，邱男承認犯行、繳回犯罪所得，加上侵占金額在5萬元以下，依法減刑後，判1年4月，褫奪公權1年，緩刑4年、支付公庫5萬元、120小時義務勞務。