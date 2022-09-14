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特權肺炎疫苗疑雲 振興醫院院長魏崢緩起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市振興醫院院長魏崢和副院長殷偉賢，2021年5、6月間，涉嫌替92名不符接種資格的民眾施打AZ肺炎疫苗，引發特權爭議。士林地檢署上個月26日依偽造文書罪嫌將2人處分緩起訴，期間1年並各支付公庫40及20萬元，經士檢依職權送台高檢再議，台高檢今駁回，魏、殷2人緩起訴確定。

去年5、6月疫情緊繃期間，振興醫院遭爆為非計畫列冊的92人施打AZ疫苗，輿論嘩然。士林地檢署查出，魏崢、殷偉賢明知依當時中央流行疫情指揮中心的疫苗接種計畫，僅開放醫事人員、中央及地方防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等第一至三類人員，以及第一至三類人員同住家人為公費疫苗接種對象，卻涉嫌以衛生保健志工為名，為條件不符的92人接種疫苗。

士檢根據相關證人、施打名冊及傳NIIS系統成功名冊等，認定魏崢、殷偉賢涉犯業務登載不實準文書罪及使公務員登載在職務上所掌準公文書罪，但考量2人坦承犯行態度良好，動機出於醫生救人天職，為擴大疫苗施打普及率等公共利益，且未從中獲利，因此予以兩人緩起訴。

振興醫院院長魏崢和副院長殷偉賢涉嫌違法施打疫苗，台高檢駁回士檢再議，兩人緩起訴確定。圖／聯合報系資料照片
振興醫院院長魏崢和副院長殷偉賢涉嫌違法施打疫苗，台高檢駁回士檢再議，兩人緩起訴確定。圖／聯合報系資料照片

AZ疫苗

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