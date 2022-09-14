付不出千萬和解金求長輩協助 瑪莎拉蒂3煞：羈押很痛苦

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案今開庭，宋的母親提出3人賠償1500萬元條件，張稱金額過高盼長輩協助，審判長質疑他1輛瑪莎拉蒂可能就500萬元，張馬上解釋自己車才150萬元，雙方就和解金尚無共識；另3人均求交保，庭後審判長諭知候核辦。

台中地院今首開合議庭，由審判長劉柏毅、受命法官高思大及陪席法官陳建宇組成，今上午詰問李韋霖由他陳述案發經過，李稱當天自己駕駛瑪莎拉蒂，發生車禍下車見張敦量勾著宋去看車損，又命他去人行道上，但否認自己有一起架住宋。

李今證稱，有片段看到張朝宋賞巴掌、出腳踹，最後看到宋倒地流鼻血身體僵硬，因怕鼻血倒灌就扶起對方，張敦量毆打過程他也有勸阻。

審判長質疑，李韋霖當時在檢方訊時坦承犯行，並稱自己和陳勁豪一起架住宋，為何今改口否認？李則說當時認為涉犯傷害、強制屬輕罪，他想要拚交保才會認罪。

受命法官也問，李供詞和自己之前說法、另2名被告都不一樣，提醒他可能有偽證罪疑慮，李仍堅稱「今天講的才是真實」；公訴檢察官則認為，李男避重就輕，顯有維護被告之意。

由於張等3人羈押期屆滿合議庭今接續訊問，張敦量表示要向宋姓男大生、宋母道歉，因他一時酒醉行為造成對方嚴重傷害，同時因當時自身態度不佳行為，向承辦警察、檢察官致歉。

張也說，至今仍在羈押禁見中，律見時得知被害人提出1500萬元條件和解，他稱自己非無誠意或不認罪，但實在不是能力所及範圍，也希望透過長輩協助盡量彌補；審判長則問，長輩要怎麼協助？張的父母不是開工廠嗎？

張的辯護律師表示，張父經營工廠因疫情、網路影響經營不善，中間曾和被害方談過提出150萬元，審判長聽到則說，一般車禍可能都不只150萬元，1個孩子被打成這樣耶。

宋母今和告訴代理人到庭表示，提出條件是希望被告3人共賠償1500萬元，審判長認為，若平均1人負擔500萬元，1輛瑪莎拉蒂價值也差不多吧，張敦量立刻解釋稱「我那台僅150萬元」；另李韋霖表示願負擔100萬元，陳勁豪則無和解意願，表示人不是他打的，也沒架住人。

張等3人今均，案發遭羈押近1年希望交保，律師也主張罪刑比例原則等盼院方審酌，合議庭諭知全案候核辦。