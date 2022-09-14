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桃山、池有路線「很硬」！法官墜70米峭壁 山搜：難有生還機會

酒後衝突大腿中刀 6越籍移工被控殺人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名越南籍范姓移工今年4月與同鄉餐敘飲酒，席間因金錢糾紛與另一名范姓移工口角，雖有旁人勸阻，但衝突越演越烈，最後竟持刀刺死對方；桃園地檢署偵辦此案，最後以傷害致死罪起訴范男。

檢警調查，2名范姓移工是朋友關係，當天應同鄉邀約，到平鎮區中豐路的友人家飲酒餐敘，同桌還有武姓、阮性、杜姓等5名男女，一群人把酒言歡3個多小時，衝突才爆發。

案發當時，范姓移工見另一名范姓移工持水果刀作勢攻擊，順勢奪刀並刺向對方右大腿，怎料刺種對方大腿動靜脈，造成對方大量出血，送醫不治死亡。

死者家屬控訴范姓男子殺人，並指同桌的武姓等5名男女也是共犯，但范男堅詞否認，武男則稱事情發生太快來不及阻止，其他人也分別以掃地、抽菸等理由解釋自己不在現場。

檢方調查，范男與死者是朋友關係，雙方並無深仇大恨，他堅稱只是想傷害對方，再加上致命傷在大腿，非一般通念認定的身體要害部位，全案又無其他積極證據能證明范男有殺人犯意，因此以傷害致死起訴。至於武男等人，也因查無犯案動機，加上罪證不足，所以均不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園一名越南籍范姓移工今年4月與同鄉餐敘飲酒，席間因金錢糾紛與另一名范姓移工口角，雖有旁人勸阻，但衝突越演越烈，最後竟持刀刺死對方，被桃園地檢署依傷害致死罪起訴。記者陳俊智／攝影
桃園一名越南籍范姓移工今年4月與同鄉餐敘飲酒，席間因金錢糾紛與另一名范姓移工口角，雖有旁人勸阻，但衝突越演越烈，最後竟持刀刺死對方，被桃園地檢署依傷害致死罪起訴。記者陳俊智／攝影

移工 桃園 殺人

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