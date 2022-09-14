法官陳伯均登山喪命 「鞋、帽離身」引討論

台北地院法官陳伯均到台中和平區登山喪命，但為何會鞋子脫了，帽子和登山杖也未隨身？登山人士認為，陳伯均有可能因墜落等因素，使得鞋子脫落，帽子和登山杖也離身，但也有一說是可能在失溫下，因幻覺引起的行為，目前尚難有定論。

陳伯均失聯後，搜救人員陸續發現他的登山杖、鞋子、帽子和背包防水套等，但他的屍體被發現時，身上仍有衣物。

對於何以鞋子脫落，一些本該隨身的物品也散落？相關人員說，因為山上攀登地點多，登山杖、鞋子、帽子和背包防水套等的脫落都有可能。至於失溫可能引起凍傷，導致感覺神經錯亂，以及反而以為太熱而脫去衣物等行為，從陳伯均被發現時身上仍著有衣褲看來，兩者之間似仍有段距離。

急診醫師吳肇鑫說，依現有報導，尚難判斷是高山症、失溫或外傷導致陳伯均喪命。但民眾登山時，提防失溫是一大課題，預防之道是要隨時補充食物、水分，讓身體狀況維持最好狀態。