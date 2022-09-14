「台灣巴菲特」周瑞慶吸金41億 更審改判14年罰金4.5億

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金41億元，一審高雄地院依銀行法、偽造文書判周17年徒刑、併科罰金9億，吸金所得發還被害人。二審周改判15年6月，罰金降為5億，案經最高法院撤銷發回，今高雄高分院更一審宣判，改處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元。

周瑞慶化名「陳子龍」，2014年先後籌組圓富、千鼎投資控股公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會，誇稱自己「擁有眾多子公司、未來將上市上櫃」，保證獲利可期，以1年或兩年為期的投資專案，吸引投資客入股，另方面大發獎金、舉辦旅遊，犒賞招攬業務的集團成員。

有民眾誤信周瑞慶高利率報酬，查出退休金、棺材本等投資，甚至向其他親友借貸；吸金案一審開庭時，每次出庭被害人動輒數十人，由於被害人遍布全省，二審法院審理期間，不少地方法院特別開設視訊法庭，方便被害人就近視訊出庭。

檢調6年前大動作搜索，周瑞慶伺機落跑，直到2019年中秋節「變裝」跑到女友位於台南豪宅內烤肉才被逮。

此案一審依違反銀行法等罪，併執行重判17年、併科罰金9億元，他不服上訴，高雄高分院於去年8月底改判徒刑15年6月、併科罰金5億，不法所得改為20億元，應發還給被害人。

周不服上訴，經最高法院撤銷發回更審，今高雄高分院更一審宣判，周從輕改判有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元。

周瑞慶目前仍在押，羈押至今已4年多，他多次聲請具保停押，主張吸金得手的41億元，羈押前已經清償1億餘元給被害人，羈押期間再陸續清查10億餘元，且根據他集團的出金資料，早依契約歸還37億元，實際歸還給被害人金額早超過41億元。

但法官認為，周瑞慶稱已清償10億餘元部分，是以以「亞洲富豪娛樂城」APP之數位貨幣「ANC」，以1枚50元比例計算，將虛擬貨幣轉入被害人數位錢包，是否真如周所說犯罪所得已歸還被害人，還待法院評議認定。