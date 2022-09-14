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國營事業再爆百名考生砸百萬「捧到鐵飯碗」 舞弊集團5年撈上億

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中鋼、中油台電等國營「鐵飯碗」再爆電子舞弊，男子吳岱霖為首的舞弊集團，5年幫101人作弊捧到鐵飯碗，獲利至少上億元；其中郭姓、林姓集團成員，就是靠吳男協助，順利考上台電與中鋼，林被集團吸收後當起講師，傳授作弊技巧給後進，還拉來妻子一起賺，高雄地檢署偵結，今依詐欺罪起訴吳男等5人。

雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。記者張議晨／翻攝
雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。記者張議晨／翻攝

去年因一名考生被檢舉作弊考上國營事業，高雄地檢署與廉政署南調組成立專案小組追查，追出吳男為首的舞弊集團；吳勾結台電郭姓員工及中鋼林姓員工，從2016年起招攬想捧鐵飯碗的國營事業考生，再考試時透過通訊設備作弊，涉嫌舞弊的考試至少10場以上。

檢廉調查，吳男過去就有曾協助國考生作弊，被判刑8個月紀錄，但他仍重操舊業，再組舞弊集團。吳男等人先要求作弊考生支付2萬元，購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，約定錄取後，再支付120萬元至150萬元尾款給集團。

考試當天，吳男等人另聘請解題學生，先進入考場應試，提早交卷後，將解答透過藍芽設備，播報至考生配戴的耳機裡。

考生完成第一階段筆試後，順利進入面試階段，則由在中鋼任職的林男擔任講師，協助修改自傳、教導面試技巧，若第二階段需要筆試，則炮製第一階段筆試的電子舞弊手法，將當天考試答案以耳機傳給考生。

不僅於此，因舞弊利潤龐大，林男甚至將老婆、小三拉近集團，協助處理集團其它行政工作一起賺，檢廉清查近5年靠電子舞弊的考生，中油有36人、中鋼34人、台電31人，偵辦時已函文給國營事業，由各進行內部調查。

去年10月12日、11月1日，廉、檢曾搜索關係人住處等地，今年1月4日第三波行動，搜索17處，傳喚涉案的林男等8名男女到案，其中吳姓主嫌在搜索時逃脫，最後仍被查緝到案；另有20名考生在檢方調查時，主動到案坦承作弊上榜，其中兩人參與作弊，但並未上榜。

檢廉偵訊時，吳男坦承舞弊，但僅向6至8名考生收取費用，否認涉入其它作弊案件，其他集團成員則坦承部分罪行。檢廉根據在吳男等人住所查扣的隨身碟等考生名單，及部分考生等證詞，認定吳男為集團「首腦」，今依詐欺罪起訴吳男、林男等5人。

至於集團其它另3名成員及作弊考生，則另案偵辦中。

雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。記者張議晨／翻攝
雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。記者張議晨／翻攝

台電 中油

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