獨／法官失聯4天終尋獲 遺體仰躺、下巴撕裂傷、手部捲曲

失聯四天的台北地院法官陳伯均，今早7點45分由蕭添益與洪華駿攀登團隊尋獲遺體，根據搜救人員描述陳姓法官下巴撕裂傷、手部捲曲、仰躺離世，令人不捨。目前已有6名山搜人員接觸到，其餘山搜小隊挺進中，預計今天將法官遺體搬運下山。

蕭添益與洪華駿攀登團隊表示，他們在今早7點45分找到陳伯均法官，他們利用橫渡攀登及垂降在峭壁下方垂直高差70米，距離可拖吊地點100米。團隊指出，目視陳伯均法官的下巴有撕裂傷、手部捲曲，呈現仰躺，已明顯無呼吸心跳。

蕭添益與洪華駿攀登團隊昨天傍晚4點分別從南投及台北出發，深夜11點半到達池有品田登山口，帶了先鋒攀登及垂降裝備，今天清晨4點開始攀登，7點10分到達預定的垂降點開始垂降，7點45分找到了陳伯均法官。

台中市消防局表示，今天山搜人員設法將遺體運上，尋找合適吊掛點，再申請直升機協助運送。