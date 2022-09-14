檢舉魔人「蘇大媽」出獄 網酸：台南全城警戒

聞名全台的檢舉魔人「蘇大媽」蘇姓女子，因為妨害公務等犯行，去年3月入獄服刑，最近網傳已出獄，並有網友在路上拍到她的影像，讓台南網友大呼「全城警戒」、「大家提高警覺了」；而據指出蘇女還涉及多起案件仍在法院審理中，未來有機會再次入獄。

有網友最近在路上拍到蘇大媽出獄後的影像。圖／臉書社團

媒體曾多次報導的蘇女是知名的檢舉魔人，不僅台南人都知道這號人物，蘇女之前還全台各地趴趴走，走到哪裡就告人或檢舉違規，讓她的聲名擴及到台南以外，而蘇女的行為不僅被法院指責濫訴，也形成許多特殊的社會現象，入獄前她不論走到哪裡都有一群人跟著她開直播、蹭熱度，臉書更有她的專屬社團，但不是她自己經營的，而是網友相互通報蘇大媽的行蹤，甚至連她睡在廟前都有人偷拍。

蘇女在臉書的社團粉絲近2萬人，相當熱門，甚至連蘇女入獄之後，網友都沒有閒著，在社團裡定時公布「笑話大全集」，描述「孫大牙」入住「台南歸仁大飯店」後的生活點點滴滴，雖然沒有指名道姓，但是似乎正是在描述蘇女在台南入獄服刑後的情況，而且「劇情」相當精彩，包括入監後還是不改個性，多次找典獄長申訴，及因為太過「機車」而被其他獄友修理等。

而公布笑話全集的網友自稱在監獄裡擔任教誨師，內容究竟是蘇女入獄後的真實情境還是亂掰，讓人霧裡看花，但也因此讓社團在蘇女入獄後，仍維持一定的熱度。

定居在台南的蘇女，因為常在路上拍照檢舉，或是到警局、宮廟及政府機關裡大吵大鬧而聞名，被網友稱為「檢舉魔人蘇大媽」，因為曾在看診時大鬧診所，去年被依違反醫療法判刑5個月，原本可以易科罰金，但法官與檢察官都認為她濫訴、浪費司法資源，應入監服刑，去年高院駁回上訴，3月底入監，之後又因為一起辱警案延長刑期，之前媒體報導她最快也要今年7月底才有機會出獄，而她在入獄後，也確實讓很多人都鬆了一口氣。

因為她告人及被告的案件相當多，網友原本認為刑期可能再延長，但據悉她已在近期出獄；而因為她之前涉及辱警「有體臭」，一審法官依侮辱公務員等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，蘇不服提起上訴，台南高分院昨天二審宣判，認為一審認事用法無誤，駁回上訴，維持一審判決，全案確定不得再上訴。而蘇女可能還有至少20件違反社會秩序維護法的案件仍在審理中。