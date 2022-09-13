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仿冒國際品牌鞋、包密集闖關 基隆關6、7月查獲1200件

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆關今天表示，今年6、7月間在海運快遞貨物專區，連續緝獲仿冒品輸入進口，涉嫌違反商標法、貿易法及海關緝私條例，被仿冒品牌包含Hermes、GUCCI、YSL、DIOR、M ichael Kors、ADIDAS和PUMA等商品，估計侵權市值超過3100萬元，已依海關執行商標權益保護措施查辦。

基隆關說，緝獲仿冒品均是在台北港海運快遞專區通關的貨物，來貨申報成衣、鞋及包等貨名，但經開箱查驗，發現疑似侵害商標權貨物，清點數量超過1200件，陸續通知商標權利人前來鑑定。

商標法第97條規定，意圖販賣而輸入未得商標權利人同意的商品，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

基隆關表示，海運快遞貨物專區今年迄今緝獲多起進口仿冒品案件，總計54案，累積侵權市價超過3400 萬元，如流入市面，不僅國際知名品牌企業權益受損，消費者也無法獲得真品應有的權益與保障。為保護智慧財產權及消費者權益，海關將持續加強邊境查緝。

基隆關呼籲民眾網購時勿貪圖便宜，如發現售價遠低於行情，或是來路不明的名牌商品 ，應提高警覺，以免受騙上當 ，甚而誤觸法網。

基隆關今年6、7月間在海運快遞貨物專區，連續緝獲仿冒品輸入進口超過1200件，估計侵權市值超過3100萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆關今年6、7月間在海運快遞貨物專區，連續緝獲仿冒品輸入進口超過1200件，估計侵權市值超過3100萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆關今年6、7月間在海運快遞貨物專區，連續緝獲仿冒品輸入進口超過1200件，估計侵權市值超過3100萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆關今年6、7月間在海運快遞貨物專區，連續緝獲仿冒品輸入進口超過1200件，估計侵權市值超過3100萬元。記者邱瑞杰／翻攝

仿冒 基隆 海關

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