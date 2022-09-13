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維護律師尊嚴 有案底民間公證人想改當律師吃閉門羹

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地方法院前所屬林姓民間公證人想加入全國律師聯合會，但他曾犯業務登載不實罪遭判刑6月定讞，最高檢察署曾就此案提非常上訴，最高法院認為民間公證人也是公務員，所犯實為刑法行使公務員登載不實文書罪，最輕本刑應是1年以上有期徒刑，確定判決違法。全律會拒絕林入會，林提請求入會訴訟遭駁，台灣高等法院仍判林敗訴。

林姓前公證人指去年10月25日申請加入台北律師公會、全國律師聯合會，但北律公會依2020年1月15日修正的律師法，以他犯刑法第216條、第213條行使公務員登載不實公文書罪，屬最輕本刑1年以上有期徒刑之罪為由，拒絕入會申請；全律會也在去年11月23日維持北律公會決定，害他無法入會。

林認為他過去的犯行經新北地檢署起訴書和刑事確定判決認定，都是刑法第215條業務登載不實罪，法定刑與現行律師法規定要件不符，全律會不應拒絕他入會，否則就是逾越律師法文義解釋、擅自擴張「實質審查權」、增加法律所無限制、違反法律保留原則，侵害憲法所保障的工作權和財產權。

林姓前公證人2015年間因虛偽登載不實的公證書，遭判刑6月，台灣民間的公證人懲戒委員去年8月20日議決撤職。而最高檢察署曾就林案提非常上訴，最高法院認為公證人登載不實並行使，是犯「行使公務員登載不實公文書罪」，實務上沒有爭議，沒有給予非常救濟的必要，駁回非常上訴。

因非常上訴判決不利於林，他主張效力不及於他，且全律會無權認定他所犯的罪名，且他的犯行在2015年8月11日就終結，應適用舊律師法來審核。林認為中央法規標準法第18條但書有「從優原則」、公務員懲戒法也有「從舊從輕原則」，律師法不應該增加「行為人於行為時不可預見」的負擔。

全律會主張，律師公會為維護律師職業尊嚴及榮譽、確保律師公會的信用與秩序，可以獨立判斷是否拒絕登錄，而林去年10月25日向北律公會申請入會時，新的律師法已經生效，自然依新規定來審查。

高院認為，林申請入會時新律師法已經施行，且他犯的的確是行使公務員登載不實公文書罪，最輕本刑為1年以上，且公證人懲戒委員會還認為林「情節重大且犯後態度不佳」應重懲撤職，北律公會、全律會拒絕他入會於法無不合之處。

士林地方法院前所屬林姓民間公證人想加入全國律師聯合會，但他曾犯業務登載不實罪遭判刑6月定讞，最高檢察署曾就此案提非常上訴，最高法院認為民間公證人也是公務員，所犯實為刑法行使公務員登載不實文書罪，最輕本刑應是1年以上有期徒刑，確定判決違法。全律會拒絕林入會，林提請求入會訴訟遭駁，台灣高等法院仍判林敗訴。記者王宏舜／攝影
士林地方法院前所屬林姓民間公證人想加入全國律師聯合會，但他曾犯業務登載不實罪遭判刑6月定讞，最高檢察署曾就此案提非常上訴，最高法院認為民間公證人也是公務員，所犯實為刑法行使公務員登載不實文書罪，最輕本刑應是1年以上有期徒刑，確定判決違法。全律會拒絕林入會，林提請求入會訴訟遭駁，台灣高等法院仍判林敗訴。記者王宏舜／攝影

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